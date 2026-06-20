SDP i Možemo optužuju Vladu: "Štite krupni kapital, a radnike i umirovljenike guraju prema rubu"

"Hrvatska treba promjenu ekonomskog i političkog modela koji već godinama stvara jasnu podjelu na dobitnike i gubitnike inflacije, pri čemu banke, trgovački lanci i telekomi ostvaruju profite, dok građani, radnici i umirovljenici snose najveći teret poskupljenja", poručili su danas iz Makarske predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, saborska zastupnica SDP-a Mirela Ahmetović i koordinatorica Možemo Sandra Benčić u sklopu akcije "Stopama Plenkovićeve inflacije".

"Inflacija u Hrvatskoj nije jednaka za sve"

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić istaknuo je kako inflacija u Hrvatskoj ne pogađa sve jednako.

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"Inflacija u Hrvatskoj nije jednaka za sve. Nije isto imati 500 eura mirovine, 700 eura plaće ili 3.000 eura primanja. Oni s nižim prihodima, a govorimo o većini hrvatskih građana, inflaciju osjećaju daleko jače i upravo oni snose najveći teret poskupljenja", rekao je Hajdaš Dončić.

Osvrnuo se i na rast cijena u trgovačkom sektoru, posebno u priobalnim županijama, upozorivši na dodatna poskupljenja osnovnih proizvoda.

"Skandalozno je da je jedan trgovački lanac ovih dana podigao cijene osnovnih proizvoda i do 40 centi. Taj trgovački lanac najveći broj prodavaonica ima u Dalmaciji. Tom je lancu netko – a znamo tko je taj čovjek – dozvolio da kroz inflaciju pohlepe pokuša oguliti turiste. No, ovdje žive i naši vrijedni ljudi, 12 mjeseci godišnje. Razmišlja li itko o njima? Povećanje cijena udara na radišne ljude, one koji imaju dva ili tri apartmana, koji su ribari i koji imaju žuljevite ruke", rekao je Hajdaš Dončić, napomenuvši da Vlada RH radi u korist krupnog kapitala, umjesto da pronalazi rješenja za inflatorne šokove i olakšava život građanima.

Hajdaš Dončić: "Uvijek smo na strani građana"

"Kad su na jednoj strani građani, a na drugoj banke, trgovački lanci i telekomi – mi smo uvijek na strani građana", istaknuo je Hajdaš Dončić, dodajući kako je dio Vladinih mjera za suzbijanje inflacije zapravo zakašnjela implementacija prijedloga koje je oporba ranije iznosila.

"Porez na ekstraprofit i jačanje regulatornih institucija predlagali smo prije nekoliko godina. Danas se te mjere uvode, ali ne da bi se pomoglo građanima, nego da bi se krpale proračunske rupe", rekao je.

Kritizirao je i rad institucija koje nadziru tržište, ističući potrebu za njihovom većom neovisnošću i učinkovitošću.

"Agencije koje bi trebale kontrolirati tržište i sprječavati zlouporabe moraju biti neovisne, a ne pod političkim utjecajem. Bez jakih institucija nema ni poštenog tržišta", poručio je Hajdaš Dončić, istaknuvši i nesposobnost Vlade da na odgovorne pozicije postavlja kompetentne ljude umjesto stranačkih poslušnika.

"Baš me zanima hoće li se u Hrvatskoj naći još jedan HDZ-ovac s iskaznicom koji nema posao. Hoće li, kao što je bio slučaj sa Soptom ili Matešom, završiti u nadzornom odboru Croatia Airlinesa, ili će ga se smjestiti u Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja kako bi ondje služio kao produžena ruka poslovnih banaka, trgovačkih lanaca i teleoperatera", rekao je Hajdaš Dončić, napomenuvši kako je upravo iz tog razloga SDP predložio Borisa Lalovca za viceguvernera Hrvatske narodne banke.

"Znate zašto smo ga predložili? Zato što ga ne mogu zastrašiti poslovne banke. A upravo je HNB institucija u kojoj se mora kontrolirati rad poslovnih banaka", zaključio je Hajdaš Dončić.

Ahmetović: "Plenković je društvo podijelio na dobitnike i gubitnike"

Saborska zastupnica SDP-a Mirela Ahmetović upozorila je kako je Andrej Plenković hrvatsko društvo podijelio na dobitnike i gubitnike.

"Dok teleoperateri bez problema usklađuju cijene s inflacijom, mirovine se ne usklađuju u punom iznosu. SDP je predlagao 100-postotno usklađivanje, ali Vlada je odlučila da je dovoljno 85 posto, dok se ostatak puni kroz PDV. Istovremeno se iz proračuna pokrivaju i posljedice korupcije, koje se procjenjuju na oko 8,5 milijardi eura godišnje, od ukupnog proračuna od oko 33 milijarde", rekla je Ahmetović, dodajući kako inflacija traje od 2021. godine, a na upozorenja se godinama nije reagiralo.

Danas HDZ-ova Vlada, kako je rekla, tvrdi da se ništa ne može, iako druge zemlje uspješno drže inflaciju nižom.

"Teret inflacije HDZ prebacuje na one koji žive od svog rada – javni sektor, obrtnike, umirovljenike i najranjivije skupine – dok se dobit najbogatijih ne dira. To je politika koja traje već deset godina i nastavlja se u istom smjeru", zaključila je Ahmetović.

Benčić: "Obala dodatno trpi zbog sezonskih poskupljenja"

Sandra Benčić poručila je kako su SDP i Možemo tijekom akcije "Stopama Plenkovićeve inflacije" dobili mnogo informacija o tome koliko Plenkovićeva inflacija pogađa gradove na obali, odnosno gradove koji žive od turizma.

"A zašto je ta inflacija najizraženija upravo na obali? Zato što, uz standardnu inflaciju koja pogađa cijelu Hrvatsku, ovdje postoji i dodatna sezonska komponenta. Kao što smo već naglasili, neki trgovački lanci uoči sezone dodatno su povećavali cijene, a dio njih ih čak i dalje povećava. Problem je što se te cijene nakon sezone više ne vraćaju na staro, nego ostaju trajno više, a na njih zatim dolazi novi val poskupljenja", upozorila je Benčić, dodajući kako se takve stvari ne događaju u vakuumu.

"Takvo ponašanje je dopušteno. I to je politička odgovornost Andreja Plenkovića. On je taj koji je u posljednjih nekoliko godina dopustio da banke iz Hrvatske iznesu oko 4 milijarde eura dobiti. On je taj koji je omogućio dodatne profite bankama kroz kamate na sredstva Hrvatske narodne banke. Moglo se uvesti oporezivanje ekstraprofita – nije. Umjesto toga, dobit je neometano iznošena iz zemlje", napomenula je Benčić, dodajući kako se, kada se postavi pitanje tko je odgovoran za inflaciju, odgovornost sustavno prebacuje na sve osim na one koji donose odluke.

"Krivi su, prema logici Andreja Plenkovića, naši liječnici, medicinske sestre, profesori i učitelji kojima se plaće zamrzavaju. Ali u uvjetima inflacije od 5 posto, zamrzavanje plaća znači realan pad plaća i životnog standarda", nastavila je Benčić, osvrnuvši se i na paušaliste te korisnike socijalnih naknada kojima se zbog neuspješne politike HDZ-a sada ograničavaju primanja.

"Rješenja Andreja Plenkovića za inflaciju svode se na to da se dodatno opterećuju oni koji žive od rada i oni koji su na rubu siromaštva, dok se istovremeno ne dira u dobit najbogatijih i onih koji iznose profite iz Hrvatske. To je politika koja traje već deset godina i koja se nastavlja istim smjerom", zaključila je Benčić.

Provjerite koliko su cijene porasle

Na poveznici www.skupo.hr provjerite koliko su hrana i osnovne kućanske potrepštine poskupjele u posljednjih pet godina Plenkovićeve inflacije te ispunite anketu u kojoj možete napisati koja su vas poskupljenja najviše pogodila.