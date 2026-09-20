SDP i Možemo! idu zajedno na izbore. Benčić: "Više nikad nećemo dozvoliti da se špekulanti bogate na štetu svih nas"

SDP i Možemo! na Markovu trgu najavili su početak formalnih pregovora o programu buduće hrvatske Vlade, koji će se temeljiti na osam ključnih područja.

Poručili su da će, preuzmu li vlast, među prioritetima biti rješavanje problema otpada i dugih lista čekanja u javnom zdravstvu te poboljšanje životnog standarda umirovljenika i položaja poljoprivrednika.

Najavljuju i transformaciju gospodarstva te smanjenje oslanjanja na rentijerstvo, kao i donošenje Zakona o porijeklu imovine te izmjene Zakona o izbornim jedinicama.

Među prvim potezima nove vlasti trebalo bi biti i ponovno otvaranje Markova trga građanima, koji je zatvoren nakon napada na Banske dvore prije šest godina. Više detalja o savezu sa SDP-om u RTL Danas otkrila je Sandra Benčić.

Danas ste predstavili savez sa SDP-om, a jučer ste otkazali konferenciju za medije baš na ovu temu. Što se dogodilo? Je li bilo nekakvih nesporazuma? Je li možda SDP tražio da se zajedno pojavite na konferenciji za medije?

Ne. Jučer je trebala biti naša konferencija za medije, naše stranke, za prezentaciju programskog okvira koji je bio usvojen na našim tijelima, kao što je to već i SDP imao kad su bili u Tuhelju. Međutim, s obzirom na to da su nam neke televizije javile da ne mogu doći u to vrijeme, onda smo zaključili da ćemo onda to sve prezentirati sa sporazumom.

Na kraju krajeva, to je bilo iskomunicirano, naravno, unaprijed s našim partnerima, da ćemo i mi imati to. Ali, evo, kako se poklopilo da u to vrijeme neke televizije nisu mogle, onda smo odlučili da ćemo to prebaciti, tako da to zapravo nije nikakva velika vijest.

Hoće li Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik SDP-a, biti zajednički kandidat za premijera?

Da. Kao što smo već govorili, ona stranka koja je veća i jača u anketama, to je stranka koja prirodno daje kandidata za premijera. To je po nama normalan odnos.

Kako komentirate činjenicu da Hajdaš Dončić nije među deset najpozitivnijih političara prema našem istraživanju? Je li to zapravo otegotna okolnost za vas?

Mislim da smo danas pokazali zajedničku snagu, snagu ljudi koji su tamo bili i snagu dviju stranaka koje, kad udruže i znanje, iskustvo i ideje iza kojih zaista stoji jedan veliki broj ljudi diljem Hrvatske, onda zajedno pobjeđuju.

SDP-u rejting pada, a Možemo! raste. Je li on doista pravo lice?

Naš ukupan rejting u zbroju raste već cijelu ovu godinu i razlika u odnosu na HDZ cijelu se godinu povećava. To je ono što nam je jedino važno, i SDP-u i nama – da zajedno rastemo u odnosu na HDZ. HDZ pada, razlika se povećava i zapravo je ono zbog čega smo sklopili ovaj savez sve izgledniji scenarij za Hrvatsku.

Govorili ste o budućoj zajedničkoj Vladi. Vidite li se možda kao premijerka ili više u nekakvoj ministarskoj ulozi?

Nismo uopće razgovarali o pozicijama, ni ovi pregovori koje sada počinjemo nisu ni o listama niti o raspodjeli ministarstava, rekla je za RTL Danas.

Koja područja zanimaju Možemo!? Gdje se vidite, u kojim ministarstvima?

Zanima nas sveukupni program Vlade. Nije moguće sve detalje iznijeti na konferenciji. U toj sinergiji ono što tražimo jest ukupni program Vlade. Ovo o čemu mi pregovaramo nije samo koalicijski sporazum, nego je program buduće Vlade.

Jedna od točaka koja je danas iznesena bila je da želite smanjiti ovisnost o rentijerstvu. Kako to mislite postići? Većim oporezivanjem?

Hrvatska već izuzetno dugo vremena pada u industrijskoj proizvodnji i naša se ekonomija sve više oslanja na različite oblike špekulacija, pa tako i nekretninskih špekulacija. Ono što mi želimo napraviti jest preusmjeriti tokove novca, javnog novca prije svega, koji će u našoj Vladi ići prema industriji, proizvodnosti i izvozu. Želimo ojačati naše izvoznike, naše proizvođače. Želimo našu hranu na našem stolu.

Želimo našu energiju u našim domovima i želimo da i građani u tom razvoju mogu participirati i imati od toga korist. To je ono što je sukus. Dakle, ne što ćeš negdje uzeti, nego gdje ćeš preusmjeriti, gdje ćeš dati puno više, a da bi Hrvatska promijenila ekonomski model. I želim poručiti još jednu stvar građanima: zaista više nikad nećemo dozvoliti da se razni špekulanti bogate na štetu svih nas. Nikada više nećemo dozvoliti da se u Hrvatskoj neki privatni investitor može obogatiti tako da izvlači ljude s njihovog zemljišta i da uvozi ilegalni otpad koji nam zakopa okolo.

Hoće li ovaj savez opstati do izbora? Rekli ste da je do tada godinu i pol dana. Hoće li možda dobiti neke nove članove?

Svakako nam je namjera da zajedno izađemo na izbore i mi smo jedini savez na cijeloj političkoj sceni koji garantira da će smijeniti HDZ. Nitko od nas sigurno neće ići s HDZ-om, dok za druge to ne možemo garantirati. Stranke od Centra nalijevo, kao što smo već i prije govorili, stranke su s kojima će sigurno biti razgovora u budućnosti.

Most je dva puta HDZ doveo na vlast. Razumijete, dva puta. Tko je nešto napravio dva puta, napravit će i treći put. Dapače, njihov istaknuti zastupnik Miletić to je i govorio, da mu je HDZ prihvatljiv partner. Nama je cilj smijeniti HDZ i smijeniti njihov model upravljanja Hrvatskom.

HDZ kaže da vi zapravo reciklirate stare ideje

Čula sam to i moram reći da sam se iznenadila da su koristili tu terminologiju jer, kao što smo imali prilike vidjeti, oni o recikliranju ne znaju ništa. Znaju samo o zakapanju.

Najavili ste obračun s eko-mafijom. Pet i pol godina problem Jakuševca i dalje je jedna od vaših slabih točaka. Zašto bi ljudi vjerovali da možete riješiti problem otpada u cijeloj zemlji ako vidimo kako ide u Gradu Zagrebu?

Mi smo prva vlast u Zagrebu nakon 50 godina koja je odlučila zatvoriti Jakuševec, ali koja je napravila ključne korake da bi do toga došlo, a to je stvaranje Centra za gospodarenje otpadom u Resniku. Pogledajte koliko je trajala izgradnja drugih CGO-a, a ovaj će sigurno biti najbrže izgrađen. Lokacijska dozvola je dobivena.

Zasad sve ide po onom vremenskom planu kakav je i zamišljen. I zaista, to nam je uvijek bio jedan od prioriteta. Na njemu radimo sve ove godine i to će se dogoditi. I samo poručujem još jednu stvar - sve HDZ-ove Vlade od 2005. godine, kad su si to postavile kao cilj, rekle su da će se graditi 27, a do danas su ih napravile četiri.