Šćiga pogodila Velu Luku: More se u nekoliko minuta povlačilo i dizalo za gotovo metar

Stanovnici Vele Luke tijekom protekle noći svjedočili su neuobičajenoj pojavi mora poznatoj u Dalmaciji kao šćiga. Razina mora u vrlo kratkom vremenu naglo se spuštala i ponovno dizala, uz oscilacije od gotovo jednog metra.

Zbog naglog povlačenja mora pojedine su brodice na trenutke ostale nasukane na suhom, da bi se samo nekoliko minuta kasnije more vratilo i prelilo preko rive. Iako ovoga puta nije bilo većih posljedica, prizori su podsjetili na to koliko ova pojava može biti opasna.

Šćiga je zapravo meteotsunami – pojava koja izgledom podsjeća na tsunami, ali nema nikakve veze s potresima. Dok klasični tsunami nastaje zbog podmorskih potresa, odrona ili vulkanskih erupcija, meteotsunami uzrokuju nagle promjene atmosferskog tlaka i snažni meteorološki poremećaji.

Do pojave dolazi kada se istodobno poklopi nekoliko uvjeta: nagla promjena tlaka zraka, atmosferski poremećaj koji se kreće prema zatvorenom zaljevu, njegova brzina odgovara brzini širenja morskog vala te oblik i dubina zaljeva dodatno pojačavaju val rezonancijom. Upravo su dugi i uski zaljevi, poput velolučkog, posebno pogodni za razvoj ovakvih pojava.

Vela Luka dobro pamti koliko meteotsunami može biti razoran. Dana 21. lipnja 1978. godine mjesto je pogodila jedna od najjačih zabilježenih šćiga na Jadranu. Tada je razina mora oscilirala za oko tri metra iznad i ispod srednje razine, odnosno ukupna razlika dosegnula je čak šest metara. Poplavljene su brojne kuće i poslovni prostori uz obalu, oštećene brodice i infrastruktura, a taj se događaj i danas smatra jednim od najsnažnijih meteotsunamija zabilježenih na Mediteranu.

Slični meteotsunamiji tijekom godina zabilježeni su i u Malom Lošinju, Starom Gradu na Hvaru te Malom Stonu, gdje su izazivali poplave, snažne morske struje i velike oscilacije razine mora.

Stručnjaci upozoravaju da se tijekom ovakvih pojava ne treba približavati obali. Kada se more iznenada počne naglo povlačiti ili vrlo brzo rasti i padati, riječ je o potencijalno opasnom fenomenu koji u uskim lukama i zaljevima može izazvati snažne struje, plavljenje obale i štetu na plovilima.