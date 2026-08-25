SCENE NA SPINUTU Muškarac teško ozlijeđen u napadu, slomljena mu noga! Policija uhitila osumnjičenog

Na području splitskog Spinuta u ponedjeljak navečer dogodio se fizički sukob u kojem je teško ozlijeđen muškarac, dok je policija ubrzo pronašla i uhitila osobu koja se dovodi u vezu s napadom. Incident se dogodio 24. kolovoza oko 20:30 sati na ulici, a prema dosad prikupljenim informacijama, ozlijeđenog je fizički napao njemu poznati muškarac.

Kako je izvijestila policija, napadač je muškarca više puta udario po tijelu. Ozlijeđenom je pružena liječnička pomoć, nakon čega je utvrđeno da je zadobio tešku tjelesnu ozljedu – prijelom kosti noge. Zbog težine ozljeda zadržan je na daljnjem bolničkom liječenju.

Policija pronašla i uhitila muškarca

Policijski službenici ubrzo su pronašli i uhitili muškarca koji se dovodi u vezu s događajem. Nad njim je u tijeku kriminalističko istraživanje kojim će policija utvrditi sve okolnosti napada na Spinutu.