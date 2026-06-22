"Savršeno i posebno": Split proslavio Svjetski dan glazbe

Svjetski dan glazbe, koji se obilježava prvi dan ljeta, proslavljen je i ove godine nezaboravno na splitskim trgovima. Nastavila se tako 16 godina duga tradicija obilježavanja Svjetskog dana glazbe u organizaciji Hrvatske glazbene unije (HGU) Split. Predivni kadrovi su još jednom poslani iz srca grada.

U večernjim satima u nedjelju su puni Voćni trg raspjevali i rasplesali 058, The Fab Seven i Royal bend, dok su za atmosferu na Peškariji, još jednoj pozornici koja je oživjela za Svjetski dan glazbe, bili zaslužni Z&C blue note blues i Poludi band. Guštali su Splićani, a turisti su uz ples željeli zabilježiti prelijepe kadrove, posebice na samom kraju kada je pjevačica Royal benda doslovce pjevala i plesala zagrljena s publikom na Voćnom trgu. Skandiralo se bendovima "Hoćemo još!" i "We want more!". A kad se pjevuši i s obližnjeg prozora, a uz to i snima svaki trenutak, onda je valjda sve rečeno koja slika iz Splita obilazi svijet. Na Peškariji se paralelno pjevalo i plesalo u ritmu rocka i bluesa. Zagrijavanje je, dodajmo, počelo u nedjelju popodne na Firulama u kafiću Mythos, nastupima Videokruga i Peaceful Snyte.

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"Glazbenici su uživali svirati, publika slušati glazbu koju nemaju svaki dan priliki čuti. Zaista smo zadovoljni kako je Svjetski dan glazbe postao dio Splita", kazala nam je Ivana Gutović Čičo, tajnica HGU Split. Zahvalila je glazbenicima koji se iz godine u godinu rado odazivaju svirati i poklanjaju svoje umijeće. Treba naglasiti da su svi nastupi besplatni, a posebna je čar što i Splićani guštaju u dobrom ritmu u svom gradu. Zahvale su upućene i Gradu Splitu i Hrvatskom društvu skladatelja (HDS), koji su stali uz organizaciju Svjetskog dana glazbe.

Najbolje je posebnu večer, u režiji HGU Split i glazbenika, zaokružiti dojmovima Marka Petrova iz The Fab Sevena - "savršeno i posebno".