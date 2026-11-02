Savjet Mosta za zdravstvo: Tko nadzire internetsku prodaju peptida i štiti građane od neodobrenih proizvoda?

Savjet Mosta za zdravstvo upozorava na sve veću dostupnost peptida putem internetskih trgovina, osobito proizvoda koji se oglašavaju za povećanje mišićne mase, poticanje lučenja hormona rasta, mršavljenje, regeneraciju tkiva i poboljšanje sportskih sposobnosti, te od nadležnih institucija traži podatke o tome provodi li se nad tim tržištem stvarni nadzor.

Iz Savjeta upozoravaju da treba razlikovati peptide koji se legalno prodaju kao dodaci prehrani od farmakološki aktivnih peptida koji djeluju na hormonske i metaboličke procese. Među njima postoje odobreni lijekovi, poput semaglutida, ali i eksperimentalne supstance čija sigurnost i djelotvornost nisu dovoljno klinički istražene.

Posebno zabrinjava internetska prodaja injekcijskih peptida nepoznatog podrijetla, sastava i čistoće, koji se često nude pod oznakom „samo za laboratorijska istraživanja“, dok se istodobno promoviraju njihovi navodni učinci na ljudski organizam.

Hrvatska već ima propise koji uređuju internetsku prodaju i oglašavanje lijekova, među njima Pravilnik o uvjetima za promet lijekovima na malo na daljinu putem Interneta, Pravilnik o načinu oglašavanja o lijekovima te Zakon o lijekovima. Za njihovu provedbu, u okviru svojih nadležnosti, odgovorni su Ministarstvo zdravstva, farmaceutska inspekcija i HALMED, dok u pojedinim aspektima internetske trgovine i uvoza sudjeluju i Državni inspektorat te Carinska uprava.

Problem je, upozorava Savjet, što se navedeni propisi ne odnose automatski na sve peptide, nego prvenstveno na proizvode koji imaju status lijeka. Time se otvara pitanje kako institucije postupaju prema internetskim trgovinama koje nude farmakološki aktivne peptide pod oznakom istraživačkih supstanci.

„Provode li nadležne institucije stvarni nadzor nad internetskom prodajom i oglašavanjem peptida ili se postojeći propisi na tom tržištu nedovoljno primjenjuju?“, pitaju iz Savjeta Mosta za zdravstvo.

Savjet od Ministarstva zdravstva, HALMED-a, Državnog inspektorata i Carinske uprave traži javno očitovanje o tome jesu li tijekom 2025. i 2026. godine provodili nadzore nad internetskim trgovinama koje hrvatskim građanima nude peptide i slične farmakološki aktivne proizvode te kakvi su bili rezultati tih nadzora.

Traže da institucije objave broj provedenih nadzora, utvrđene nepravilnosti i poduzete mjere, uključujući eventualne zabrane prodaje, povlačenja proizvoda s tržišta i pokrenute postupke.

„Postojanje propisa nije dovoljno ako se ne zna provode li se i kakve rezultate daju. Zdravlje građana ne smije ovisiti o deklaracijama internetskih trgovaca niti o tome hoće li se potencijalno opasni proizvodi predstavljati kao lijekovi ili laboratorijske supstance“, poručuju iz Savjeta.

Savjet Mosta za zdravstvo smatra da javnost ima pravo znati nadzire li država ovo tržište i koliko učinkovito štiti građane od zdravstvenih rizika povezanih s uporabom neodobrenih farmakološki aktivnih peptida.