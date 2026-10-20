Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske žestoko reagirao na prizore iz Splita: "Tko danas šuti, taj je fašist"

Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske (SABA RH) oglasio se o događajima na splitskim ulicama uoči nogometne utakmice s Ajaxom, koje je u svojem priopćenju opisao kao "antisemitsko, fašističko, odnosno ustaško divljanje". Predsjednik Saveza Franjo Habulin pritom je uputio oštre kritike predstavnicima vlasti, poručivši kako je riječ o posljedicama dugogodišnjeg zanemarivanja problema na koje su antifašističke organizacije upozoravale.

"Reakcije Vlade krajnje su licemjerne"

Iz SABA-e ističu kako su, prema njihovu mišljenju, reakcije državnog vrha na događaje u Splitu bile nedostatne. Iznimku vide u osudi predsjednika Republike, dok istupe predstavnika Vlade i desnih političkih stranaka ocjenjuju pokušajima umanjivanja ozbiljnosti događaja. "Uz iznimku osude koja je došla od Predsjednika Republike, sva ostala reagiranja koja smo čuli iz Vlade, a o desnim političkim strankama da i ne govorimo, držimo krajnje licemjernima, odnosno sračunatima na to da zamagle pravu sliku stanja", navodi se u priopćenju.

U Savezu smatraju da se takvim reakcijama pokušava relativizirati ono što se dogodilo, a pritom tvrde da Hrvatska dosad nije svjedočila takvim pojavama u ovom obliku i razmjerima.

"Godinama smo upozoravali, ali nailazili smo na gluhe uši"

Habulin podsjeća kako je SABA RH tijekom proteklih godina upozoravala na pojave koje smatra zabrinjavajućima za hrvatsko društvo. Među njima navodi povijesni revizionizam, nedostatke u obrazovnom sustavu, pojedine medijske i publicističke sadržaje te ulogu Crkve u društvu.

Prema njegovim riječima, upozorenja Saveza nisu naišla na odgovarajući odgovor nadležnih institucija.

"S kakvim rezultatom? Nikakvim! Nailazili smo na gluhe uši. Poglavito kod onih koji su nas trebali i čuti i slušati", poručuje predsjednik SABA-e. Naglašava kako posljednji događaji u Splitu za Savez nisu iznenađenje, nego razvoj situacije na koji su, kako tvrdi, godinama upozoravali.

"Dosta je bilo, ovako dalje ne može!"

U nastavku priopćenja Habulin poziva na preuzimanje političke i društvene odgovornosti. Pritom ističe da odgovornost ne pripisuje samo aktualnoj vlasti, nego i onima koji su prethodnih desetljeća oblikovali državnu politiku. "Odgovorni su oni koji su formirali politiku ove zemlje, ne samo u posljednjih deset godina; i to u svim aspektima; odgovorni su svi oni koji su do sada šutjeli, a dodatno su odgovorni svi koji i danas još uporno šute", navodi. Posebno kritizira pokušaje da se događaji u Splitu promatraju isključivo u kontekstu nogometnog navijanja, smatrajući da takvo ponašanje nema veze sa sportom. "U ime svih kojima je na srcu demokratska i antifašistička Hrvatska" iz Saveza poručuju: "Dosta je bilo, ovako dalje ne može!"

Habulin zaključio porukom onima koji šute

Na kraju priopćenja predsjednik SABA RH iznio je posebno oštru poruku onima koji, prema njegovoj ocjeni, prešućuju ili opravdavaju događaje u Splitu. "Dakle, tko danas šuti, ili koji opravdava, taj je fašista, odnosno u ovdašnjoj inačici – ustaša. Ili – ili. Trećega nema. Danas više nema!", zaključio je Franjo Habulin, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske.