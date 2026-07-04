SATELITSKA SNIMKA Veliki požar na Hvaru vidi se iz svemira

Veliki požar koji je u poslijepodnevnim satima izbio između Jagodne i Ivan Dolca na otoku Hvaru i dalje je aktivan, a na terenu su brojne vatrogasne snage koje ulažu velike napore kako bi obuzdale vatrenu stihiju.

U gašenju sudjeluju pripadnici DVD-a Hvar, DVD-a Jelsa i DVD-a Stari Grad, a iz zraka im pomažu četiri kanadera koji nastoje spriječiti daljnje širenje požara.

Prema informacijama s terena, vatra je zahvatila dijelove pojedinih vila, a zabilježena je i materijalna šteta na objektima. U požaru je izgorio i dio vinograda.

Iz Operativnog vatrogasnog zapovjedništva u Divuljama upozoravaju kako bi gašenje moglo dodatno otežati najavljeno jačanje vjetra tijekom večeri.

Satelitske snimke pokazuju razmjere požara, pri čemu meteorološki satelit jasno bilježi gust dim koji se širi iznad južne strane Hvara te smjer njegova kretanja pod utjecajem vjetra. Situacija na požarištu i dalje se pomno prati, a vatrogasci nastavljaju borbu kako bi spriječili ugrožavanje novih objekata i širenje vatre na okolno područje.