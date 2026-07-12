SATELITSKA SNIMKA Pogledajte kako požar na Korčuli izgleda iz svemira

Satelitski podaci platforme OroraTech, koja iz svemira prati i rano otkriva požare, otkrivaju razmjere štete koju je iza sebe ostavila vatrena stihija na Korčuli.

Područje oko Smokvice u svega nekoliko sati pretrpjelo je goleme promjene. Nekadašnje zelenilo zamijenili su spaljena borova šuma, pocrnjelo raslinje i prostrane površine prekrivene pepelom, ostavljajući iza sebe prizore zgarišta.

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Iz OroraTecha upozoravaju da posao za vatrogasce još nije završio. Iako je stanje na požarištu stabilnije, tijekom dana i noći nužan je pojačan oprez zbog mogućeg jačanja vjetra i opasnosti od ponovnog rasplamsavanja vatre.

"Pred vatrogascima je još puno posla. Tijekom cijelog dana i noći moraju ostati na oprezu zbog mogućeg jačanja vjetra i opasnosti od ponovnog aktiviranja požarišta. Slijedi sanacija, dogašivanje i neprestano praćenje stanja na terenu kako bi se spriječilo novo širenje vatre", poručili su s platforme OroraTech.

Po završetku gašenja uslijedit će sanacija opožarenog područja i dugotrajan proces oporavka prirode, koja će posljedice velikog požara osjećati još godinama.