Sat vremena prije utakmice Hajduka pojavili se problemi: Skeneri na Poljudu radili samo za pretplatnike

Uoči današnje utakmice Hajduka na Poljudu kratkotrajne probleme stvarali su skeneri na ulazima u stadion.
Prema informacijama s mjesta događaja, skeneri su u jednom trenutku očitavali ulaznice samo pretplatnicima, zbog čega su ostali navijači nailazili na poteškoće pri ulasku.
Problem je u međuvremenu otklonjen. Skeneri sada rade normalno, a navijači ulaze na Poljud bez većih poteškoća.
Stadion se postupno puni uoči početka utakmice, a očekuje se kako će tribine biti dobro popunjene.
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