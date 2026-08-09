Sat vremena prije utakmice Hajduka pojavili se problemi: Skeneri na Poljudu radili samo za pretplatnike

Uoči današnje utakmice Hajduka na Poljudu kratkotrajne probleme stvarali su skeneri na ulazima u stadion.

Prema informacijama s mjesta događaja, skeneri su u jednom trenutku očitavali ulaznice samo pretplatnicima, zbog čega su ostali navijači nailazili na poteškoće pri ulasku.

Problem je u međuvremenu otklonjen. Skeneri sada rade normalno, a navijači ulaze na Poljud bez većih poteškoća.

Stadion se postupno puni uoči početka utakmice, a očekuje se kako će tribine biti dobro popunjene.