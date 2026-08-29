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Sarti Arti nastupio na Splitskim litnjim kolurima na Trgu Gaje Bulata

Manifestacija se nastavlja tijekom rujna novim glazbenim i kulturnim događanjima
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U sklopu 19. izdanja manifestacije „Splitski litnji koluri“, u subotu navečer na Trgu Gaje Bulata nastupio je Sarti Arti.

Program je počeo u 21 sat, a nastup je bio dio tradicionalne ljetne manifestacije Turističke zajednice grada Splita koja traje od 22. srpnja do 27. rujna.

„Splitski litnji koluri“ i ove godine donose raznovrstan program u središtu grada, od nastupa klapa i kulturno-umjetničkih društava do koncerata zabavne i klasične glazbe.

Manifestacija se nastavlja tijekom rujna novim glazbenim i kulturnim događanjima.

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