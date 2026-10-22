Sarma je mnogima bolja drugi dan, no koliko je dugo sigurna za jelo?

Sarma je jedno od onih jela koja se često pripremaju u većim količinama, pa nije neobično da se jede nekoliko dana zaredom. Mnogi čak smatraju da je ukusnija dan nakon kuhanja, kada se okusi bolje prožmu. No, kao i kod drugih kuhanih jela, važno je pravilno je čuvati kako bi ostala sigurna za jelo.

Posebnu pozornost treba obratiti na način hlađenja i čuvanja sarme jer se u njezinu nadjevu najčešće nalaze mljeveno meso i riža. Obje namirnice zahtijevaju pravilno rukovanje, a ostavljanje kuhanog jela na sobnoj temperaturi može povećati rizik od razvoja bakterija, piše Index.

Zašto je važno obratiti pozornost na rižu?

Riža može sadržavati spore bakterije Bacillus cereus, koje mogu preživjeti kuhanje. Ako se kuhana riža predugo ostavi na sobnoj temperaturi, spore mogu proklijati, a bakterije se početi razmnožavati. U određenim uvjetima mogu nastati i toksini koji uzrokuju probavne tegobe, poput mučnine, povraćanja i proljeva.

Važno je naglasiti da to ne znači da je svako jelo s rižom opasno ni da će se bakterije nužno razviti. Rizik ponajprije ovisi o tome koliko je dugo pripremljena hrana stajala na neodgovarajućoj temperaturi.

Ni meso ne treba zanemariti. Mljeveno meso također je lako kvarljiva namirnica, zbog čega je važno da sarma bude dobro termički obrađena te da se nakon kuhanja pravilno ohladi i pohrani.

Koliko dana sarma može stajati u hladnjaku?

Preporuke o čuvanju ostataka hrane razlikuju se ovisno o instituciji. Američko Ministarstvo poljoprivrede (USDA) navodi da se većina pravilno pohranjenih kuhanih jela može čuvati u hladnjaku tri do četiri dana, na temperaturi od 4 °C ili nižoj.

Britanska Agencija za standarde hrane (FSA) preporučuje oprezniji pristup. Prema njezinim smjernicama, većinu ostataka hrane trebalo bi pojesti unutar 48 sati ili zamrznuti, dok za kuhanu rižu preporučuje još kraće čuvanje, odnosno najviše 24 sata u hladnjaku.

Zbog tih razlika nije moguće odrediti jedan rok koji vrijedi za svaku sarmu, neovisno o načinu pripreme i čuvanja. Za jela koja sadrže rižu razumno je primijeniti oprezniji pristup, osobito ako nismo sigurni koliko se brzo jelo ohladilo nakon kuhanja.