Šarlija više nije igrač Hajduka

HNK Hajduk i Zvonimir Šarlija dogovorili su sporazumni raskid ugovora te iskusni stoper nakon tri godine provedene u bijelom dresu napušta Klub.

Šarlija je na Poljud stigao u ljeto 2023. godine nakon što je prethodno dvije sezone nastupao za grčki Panathinaikos. Debitirao je za Bijele u derbiju s Dinamom odigranom u Maksimiru u srpnju 2023. godine, a posljednju utakmicu odigrao je u svibnju ove godine u 3:1 pobjedi protiv Varaždina na Poljudu.

Ukupno je Zvonimir za Hajduk odigrao 80 službenih utakmica, pri tom je postigao 4 pogotka uz jednu asistenciju.

S momčadi se oprostio večeras, stigao je u Celje, na posljednju pripremnu utakmicu u Sloveniji te se pozdravio sa svojim suigračima i stručnim stožerom.

"Zvone, hvala ti na svemu. Želimo ti puno zdravlja, sreće i uspjeha u nastavku karijere", objavili su iz Hajduka.