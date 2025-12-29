Šarena blagdanska bajka za najmlađe: održan drugi Festival maskota u Makarskoj

U sklopu Adventa u Makarskoj jučer, 28. prosinca, održano je drugo izdanje Festivala maskota koje je i ove godine ispunilo Kačićev trg dječjim smijehom, radošću i pravim blagdanskim šarenilom. Nakon iznimno uspješnog premijernog izdanja prošle godine, festival je ponovno okupio male i velike te još jednom potvrdio status jednog od najdražih adventskih događanja za najmlađe.

U šarenoj povorci i zajedničkom programu sudjelovalo je čak 16 maskota, prijatelja i partnera sponzora, koje su kroz mali defile gradom i nastup na pozornici stvorile pravu blagdansku bajku. Djeca su imala priliku družiti se sa Sobom, Apfelkom, Vilenjakom Perom, Linom, Grinčem, Ledo Medom, Ballerinom Cappuccinom, Mirami hobotnicom, Snjegovićem, Marom rakom, Kotanyi Mlincem, Medenjakom, Poli Dogom, Galelbom, Medom i glavnom zvijezdom dječakom Ricom. Maskote su neumorno plesale, pozirale za fotografije i širile veselje, pretvarajući Kačićev trg u mjesto iskrene dječje sreće i toplog obiteljskog zajedništva.

Cijeli program i animaciju vodio je klaun Šarenko koji je svojim šalama, igrama i neiscrpnom energijom dodatno rasplesao i razveselio male posjetitelje, ali i njihove roditelje. Posebnu čar Festivalu maskota i ove je godine dao element iznenađenja jer se sve do samog početka nije znalo koje će se maskote pojaviti, što je među djecom izazvalo dodatno uzbuđenje i oduševljenje.

Razigran i vedar program još je jednom pokazao koliko ovakva događanja obogaćuju adventsku ponudu grada i stvaraju uspomene koje se dugo pamte. Festival maskota dio je bogatog programa Adventa u Makarskoj, a organizatori se zahvaljuju svim sudionicima, sponzorima i posjetiteljima te najavljuju nastavak adventskih događanja koja i dalje donose glazbu, zabavu i blagdanski ugođaj za sve generacije.