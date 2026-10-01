Sarajevo se naklonilo svom Dijamantu: Pogledajte spektakularan prizor koji je osvanuo u srcu grada

U samom središtu Sarajeva, na zgradi Šipada u Titovoj ulici, osvanuo je impresivan vizualni hommage: golemi transparent s likom Edina Džeke, kapetana reprezentacije Bosne i Hercegovine, koji se sutra u utakmici protiv Švedske oprašta od nacionalnog dresa.

Veliki transparent prikazuje Džeku s leđa u dresu reprezentacije s brojem 11 i kapetanskom trakom, uz umjetnički spoj plavih i žutih motiva nacionalnih boja, javlja Klix.ba.

Političarka Sabina Ćudić podijelila je taj prizor na društvenim mrežama uz kratku poruku „Najljepši pogled u gradu!” i stihove pjesme Dine Merlina „Sredinom”.

Postavljanje ove goleme slike u središtu grada još je jedna dirljiva gesta kojom se Sarajevo i cijela Bosna i Hercegovina opraštaju od svog rekordera i najboljeg strijelca svih vremena uoči njegove posljednje utakmice u dresu „Zmajeva”.

Džeko, rekorder reprezentacije Bosne i Hercegovine sa 151 nastupom i 73 pogotka sutra će protiv Švedske odigrati svoju posljednju utakmicu u dresu koji mu toliko znači.

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