Sara Kolak je europska prvakinja! Hrvatska olimpijska pobjednica pokorila Birmingham

Hrvatska atletičarka Sara Kolak (31) osvojila je zlatnu medalju u bacanju koplja na Europskom prvenstvu u Birminghamu. Veliki povratak na europski vrh ostvarila je hicem od 62,43 metra, kojim je iza sebe ostavila kompletnu konkurenciju. Kolak je tako Hrvatskoj donijela novo veliko atletsko odličje, a njezin pobjednički rezultat bio je gotovo metar bolji od rezultata drugoplasirane Njemice.

Kolak slavila ispred Ulbricht i Vilagoš

Srebrna medalja pripala je njemačkoj predstavnici Juliji Ulbricht, koja je koplje bacila 61,53 metra, dok je broncu osvojila srpska atletičarka Adriana Vilagoš s rezultatom od 60,93 metra.

Norvežanka Sigrid Borge završila je četvrta s 59,98 metara, Francuskinja Alizée Minard bila je peta s 59,81, dok je šesto mjesto zauzela Turkinja Esra Türkmen s hicem od 59,29 metara. Kolak je tako jedina u finalu prebacila granicu od 62 metra i zasluženo stigla do europskog zlata.

Olimpijska pobjednica iz Rija ponovno na velikom tronu

Za hrvatsku javnost Sara Kolak odavno je dobro poznato ime. Kopljašica iz Ludbrega ostvarila je jedan od najvećih uspjeha hrvatske atletike kada je na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016. godine senzacionalno osvojila zlatnu medalju. Tada je u olimpijskom finalu bacila 66,18 metara i sa samo 21 godinom postala olimpijska pobjednica. Njezinu su karijeru nakon najvećeg uspjeha obilježili i problemi s ozljedama te razdoblja izbivanja s najvećih natjecanja, zbog čega novo veliko zlato ima dodatnu težinu.

Deset godina nakon Rija stiglo novo veliko zlato

Točno desetljeće nakon olimpijskog slavlja u Brazilu, Kolak je još jednom pokazala da pripada samom vrhu europskog bacanja koplja. Rezultat od 62,43 metra u Birminghamu donio joj je naslov europske prvakinje i još jednu veliku medalju u karijeri hrvatske olimpijske pobjednice.