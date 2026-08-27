Sanja muža izudarala torbicom po glavi jer joj je 'žugao' da koketira s nekim

Prema presudi, sve se dogodilo nešto prije 2 sata ujutro na parkiralištu noćnog kluba “Meta bar” u Čakovcu.

“Nakon kraće prepirke, rukama po ruci i po licu izgrebla je supruga te ga je više puta ženskom torbicom udarila po glavi. Time je kod muža izazvala osjećaj uznemirenosti te povrijedila njegovo dostojanstvo. Dakle, nasilnički se ponašala u obitelji”, navela je sutkinja.

Sanja (40) je na sudu sve priznala braneći se kako je sa suprugom i društvom sjedila u noćnom klubu “Meta bar” i on joj je počeo predbacivati da s nekim očijuka.

“Nakon toga sam izašla van jer mi se unosio u facu i vrijeđao me. Izašao je za mnom i onda smo se počeli naguravati, pa sam ga slučajno prstenom ogrebla po licu i udarila torbicom po glavi kad sam imala podignute ruke”, navela je žena.

Suprug je, kaže, nakon tog incidenta podnio zahtjev za razvod braka. Sutkinja je Sanju kaznila s 200 eura. Presuda je nepravomoćna i može se žaliti, piše Danica.hr.