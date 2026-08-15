Saniran požar na Dugom otoku, vatrogasci ostaju dežurati: Kod Galovca vatru gase kanaderi i Air Tractor

Nakon višestrukog razbuktavanja vatre, požar na Dugom otoku je saniran, potvrdio je za Index glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Na požarištu više nema izdimljavanja, a zračne snage povukle su se s otoka. Vatrogasci ipak ostaju na terenu i nastavljaju dežurstvo kako bi spriječili moguće ponovno aktiviranje vatre.

Situacija je tijekom dana bila zahtjevna. Nakon što su kanaderi u jutarnjim satima ugasili požar, vjetar je iza podneva ponovno aktivirao vatru na dva brda. U akciju su tada ponovno uključeni kanader i Fire Boss, nakon čega je širenje zaustavljeno.

Vatrogascima je potom preostalo sanirati rubne dijelove požarišta i nastaviti s nadzorom terena.

Povoljnija situacija i kod Galovca

Vatrogasne snage istodobno se bore s požarom na području Galovca. Ondje su angažirana dva kanadera i jedan Air Tractor.

Prema posljednjim informacijama, stanje je povoljnije, napredovanje vatre je zaustavljeno, a trenutačno se radi na sanaciji rubova požarišta.

Problemi su mogući i u trajektnom prometu prema Dugom otoku. Iz Jadrolinije su putnike pozvali na razumijevanje zbog očekivanog povećanog broja vozila, upozorivši da ukrcaj možda neće biti moguć za sve putnike čak ni ako imaju kupljenu kartu.