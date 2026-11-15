Sandra Profaca i Ivica Vukman pobjednici 10. Atletske utrke "Dani sjećanja od Škabrnje do Vukovara"

U Škabrnji je u subotu održano jubilarno, deseto izdanje Atletske utrke „Dani sjećanja od Škabrnje do Vukovara“, koje je okupilo rekordnih 510 prijavljenih sudionika u dječjim kategorijama i glavnoj utrci na pet kilometara.

Ovaj sportsko-edukativni događaj, koji povezuje sport i sjećanje na žrtve Domovinskog rata, organizirali su HAK Sv. Ante Poličnik, Atletski savez Zadarske županije i UHDDR Škabrnja.

Program je započeo okupljanjem sportaša ispred spomenika dr. Franje Tuđmanu, nakon čega su sudionici hodnjom krenuli prema spomen-obilježju masovne grobnice. Ondje su položili vijenac i zapalili svijeće u znak sjećanja na stradale civile i hrvatske branitelje.

Uslijedilo je prigodno predavanje o stradanjima civila i branitelja 1991. godine, koje je održao Marko Miljanić, zapovjednik Samostalnog škabrnjskog voda, približivši djeci i mladima povijesne događaje i stradanja ovoga mjesta.

Uslijedile su dječje utrke, a nakon njih i glavna na 5 km u kojoj je u ženskoj konkurenciji pobjedu odnijela Sandra Profaca iz AK Alojzije Stepinac Zadar, drugo mjesto osvojila je Petra Dijan, a treće Sanja Komlenić.

U muškoj konkurenciji najbrži je bio Ivica Vukman iz Maraton kluba Festina Lente Zadar. Drugo mjesto osvojio je njegov klupski kolega Dragan Romić, a treće Igor Škorput.

Posebna priznanja dodijeljena su najstarijem i najmlađem sudioniku utrke, Mili Vuleliću (1952.) i Emilu Orloviću (2019.).

Nagrada Fair Play „Mile Ivković – Mićko“ pripala je Policijskoj akademiji Josip Jović.

Nagrade najboljim natjecateljima uručili su načelnik Općine Škabrnja Ivan Škara i zapovjednik Samostalnog škabrnjskog voda Marko Miljanić, dok je odličja sudionicima dječjih utrka uručio član Organizacijskog odbora Mladen Peša.