Sandra Perković Grdovića podsjetila na ono što se dogodilo prije 22 godine: "Malo sam se zamislio…"

Mladen Grdović vikend je proveo u dobrom društvu u rodnom Zadru, a jedan susret vratio ga je više od dva desetljeća u prošlost.

Popularni zadarski pjevač na društvenim je mrežama objavio fotografiju iz zadarske Varoši na kojoj je, među ostalima, pozirao sa Sandrom Perković, suprugom Marka Perkovića Thompsona. Društvo se okupilo povodom rođendana Grdovićeve kume Ive.

Upravo ga je Sandra tijekom druženja podsjetila na zanimljiv detalj koji povezuje Grdovića s njom i Thompsonom. Prošle su, naime, čak 22 godine otkako je zadarski pjevač pjevao na njihovu vjenčanju. Grdović je priznao kako ga je taj podatak natjerao da razmisli o tome koliko brzo prolazi vrijeme.

Sudeći prema njegovoj objavi, društvo se u Zadru dobro zabavilo, a nakon vikend-druženja Grdović se vraća poslovnim obvezama.

Marko Perković Thompson i Sandra crkveno su se vjenčali 2003. godine u crkvi sv. Ilije u Kljacima, dok su građanski brak sklopili godinu dana poslije.

Fotografija Grdovića i Sandre tako je, osim uspomene na zadarsko druženje, otvorila i zanimljivu crticu iz prošlosti dvojice poznatih hrvatskih pjevača.