Sandi Cenov stiže na Zvizdu mora na Drvenik Mali, ulaz i prijevoz brodom besplatni

Tradicionalna ribarska fešta Zvizda mora i ove godine donosi posebnu atmosferu, a posjetitelje 22. kolovoza očekuje večer ispunjena glazbom, zabavom i dobrom hranom. Pod zvjezdanim nebom otoka Drvenika Malog, s početkom u 21:00 sat nastupit će jedan od najprepoznatljivijih domaćih pop izvođača – Sandi Cenov.

Publiku očekuje koncert prepun poznatih pjesama i hitova koji su obilježili domaću glazbenu scenu posljednjih desetljeća. Sandi Cenov jedan je od izvođača čija je karijera snažno povezana s razvojem hrvatske pop i dance scene. Glazbom se bavi od mladosti, a tijekom karijere djelovao je kao izvođač, autor i tekstopisac. Sudjelovao je i u snimanju kultne pjesme „Moja domovina“, dok je remix njegove pjesme „Ljubav za sve“, koju je napravila grupa E.T., označio važan trenutak u razvoju hrvatskog dance zvuka.

Tijekom bogate karijere nizao je hitove poput „Nebo“, „U tvojim mislima“, „Kad srce kaže da“, „Žena budi mi ti“, „Popravi mi dan“ i bezvremenske „Malena“, a pjesmom „Sunce moje, to si ti“ osvojio je Grand Prix Hrvatskog radijskog festivala krajem 1990-ih. Autor je velikog dijela vlastitog repertoara, a iza sebe ima deset studijskih albuma i dugu koncertnu karijeru koja traje više desetljeća.

Posebna čar koncerta bit će upravo njegova lokacija – Drvenik Mali, otok koji će 22. kolovoza postati pozornica pod otvorenim nebom. Uz more, zvijezde i prepoznatljive hitove Sandija Cenova, tradicionalna ribarska fešta Zvizda mora poziva domaće stanovništvo, posjetitelje i sve ljubitelje dobre glazbe na večer za pamćenje.

Koncert počinje u 21:00 sat, a ono što će posebno razveseliti sve posjetitelje jest činjenica da je ulaz slobodan. Kako bi svi zainteresirani mogli bezbrižno uživati u ovoj posebnoj otočnoj večeri, organiziran je i besplatan prijevoz brodom Mistika, uz napomenu da je broj mjesta ograničen.

Brod Mistika isplovljava u 19:00 sati s trogirske rive (ispred Kule Kamerlengo) prema Drveniku Malom, uz zaustavljanje na Drveniku Velikom. Nakon koncerta i večeri ispunjene glazbom, povratak je predviđen u 01:00 sat s Drvenika Malog prema Trogiru, također uz zaustavljanje na Drveniku Velikom.

More, glazba, otočna atmosfera i hitovi Sandija Cenova savršen su poziv za još jednu nezaboravnu ljetnu noć.

Uz koncert jednog od prepoznatljivih imena domaće glazbene scene, slobodan ulaz i organiziran besplatan prijevoz brodom, ovogodišnja Zvizda mora bit će izvrsna prilika za posjet Drveniku Malom, uživanje u glazbi i jedinstvenoj atmosferi tradicionalne otočne fešte pod zvjezdanim nebom.