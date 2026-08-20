Sandi Cenov stiže na Drvenik Mali: Besplatan brod iz Trogira, ulaz na veliku ribarsku feštu slobodan

Drvenik Mali ove će subote, 22. kolovoza ponovno postati mjesto dobre glazbe i tradicionalnog otočkog druženja. Na tradicionalnoj ribarskoj fešti „Zvizda mora“ nastupit će jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih pop izvođača – Sandi Cenov. Posebna je vijest za sve posjetitelje da je i ove godine osiguran besplatan prijevoz brodom, a ulaz na koncert je slobodan.

Program počinje u 21 sat na Drveniku Malom, gdje će publika pod zvjezdanim nebom uživati u koncertu Sandija Cenova i njegovim poznatim hitovima koji su obilježili domaću glazbenu scenu.

Sandi Cenov tijekom dugogodišnje karijere ostavio je snažan trag na hrvatskoj pop i dance sceni, a uz njegovo se ime vežu pjesme poput „Ljubav za sve“, „Nebo“, „U tvojim mislima“, „Kad srce kaže da“, „Žena budi mi ti“, „Malena“ i brojni drugi hitovi. Njegova je pjesma „Ljubav za sve“, nakon remiksa grupe E.T., bila među važnim pjesmama koje su obilježile početke hrvatskog dance pokreta, dok je kroz desetljeća ostao aktivan i kao izvođač i kao autor.

Posebnu dimenziju ovogodišnjoj fešti daje i činjenica da je tradicionalno organiziran dolazak na otok bez naknade. Brod Mistika isplovljava u 19 sati s trogirske rive, ispred Kule Kamerlengo, prema Drveniku Malom, uz zaustavljanje na Drveniku Velikom. Povratak je predviđen u 1 sat iza ponoći s Drvenika Malog prema Trogiru, također uz zaustavljanje na Drveniku Velikom. Broj mjesta na brodu je ograničen te se ukrcaj odvija bez prethodne rezervacije, do popunjenja kapaciteta.

Tradicionalna ribarska fešta „Zvizda mora“ tako i ove godine spaja ono najbolje od otočkog ljeta – more, glazbu, druženje i jedinstvenu atmosferu pod zvijezdama.

Više informacija o događanju dostupno je na službenoj stranici TZ Grada Trogira.

Drvenik Mali tako će ove subote biti jedna od atraktivnijih destinacija za ljubitelje glazbe i otočke atmosfere, a „Zvizda mora“ nameće se kao događaj koji vrijedi posjetiti.