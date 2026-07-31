Sánchez otkrio što stoji iza migrantskog vala u Ceuti: "Proširilo se poput požara"

Vlasti u Ceuti i Madridu povezuju veliki val pokušaja prelaska granice s nedavnom odlukom španjolskog Vrhovnog suda, prema kojoj se migrante koji u Španjolsku stižu morskim putem ne može automatski protjerati, za razliku od onih koji granicu prijeđu kopnenim putem ili preko zaštitne ograde, piše Index.

Španjolski premijer Pedro Sánchez izjavio je da su krijumčari migranata pogrešno protumačili odluku suda te da je takvo tumačenje brzo prošireno među mrežama za krijumčarenje ljudi.

"Čini se da se takvo tumačenje odluke Vrhovnog suda u posljednjih nekoliko sati proširilo poput požara putem mreža organizacija za trgovinu ljudima, što je potaknulo masovni val kakvom smo svjedočili jučer", rekao je Sánchez.

Kriva interpretacija odluke?

Pojedini aktivisti u Maroku izrazili su sumnju da je sudska odluka bila glavni razlog naglog povećanja broja pokušaja prelaska granice, navodeći da većina migranata vjerojatno nije ni bila upoznata s takvim pravnim odlukama.

Drugi pak odgovornost pripisuju odluci španjolske vlade ranije ove godine da odobri boravišne i radne dozvole za stotine tisuća migranata koji su već živjeli u Španjolskoj bez reguliranog statusa.

Politički protivnici vlade tvrde da je ta mjera potaknula nove dolaske migranata, iako se ona odnosila samo na osobe koje su nezakonito ušle u zemlju prije početka ove godine.

Španjolski premijer branio je svoju migracijsku politiku i odbacio povezanost te odluke s događajima koji se odvijaju u Ceuti.