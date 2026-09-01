Sanchez optužio Rusiju i Izrael za dezinformacije oko migrantske krize. Iz Izraela mu poručili: "Besramno laže"

Rusija i Izrael odbacili su optužbe španjolskog premijera Pedra Sancheza da su povezani sa širenjem dezinformacija nakon masovnog ulaska migranata u Ceutu. Iz Moskve poručuju da s tim nemaju nikakve veze, dok je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar optužio Sancheza da „besramno laže“.
Sanchez je prethodno izjavio da su se netočne informacije o događajima u Ceuti širile putem društvenih mreža povezanih s Rusijom, Izraelom i međunarodnom krajnjom desnicom.
Moskva i Izrael odbacuju optužbe
Kremlj je odbacio bilo kakvu rusku umiješanost.
– Ne. Nemamo nikakve veze s tim – rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov za ruski RBC.
Još oštriji bio je izraelski šef diplomacije Gideon Saar.
– Zapanjujuće je da je optužio Izrael za širenje lažnih informacija o događajima u Ceuti – napisao je Saar na X-u, ustvrdivši da Sanchez pokušava skrenuti pozornost s, kako je naveo, neuspjeha svoje vlade.
Napetosti između Madrida i izraelske vlade traju već dulje. Odnosi su dodatno pogoršani nakon španjolskog priznanja Palestine i teških optužbi Madrida na račun izraelskog djelovanja u Gazi.
Sanchez: Nemamo potpunu sliku
Nakon što je 30. i 31. srpnja iz Maroka u Ceutu ušlo oko 72.000 migranata, izraelski veleposlanik pri UN-u Danny Danon objavio je da je Španjolska proglasila izvanredno stanje zbog migracijske krize. Takvo izvanredno stanje, međutim, nije bilo proglašeno.
Sanchez je u razgovoru za Cadenu SER rekao da širenje dezinformacija povezuje s političkim stavovima njegove vlade prema ratu u Gazi i ruskoj invaziji na Ukrajinu.
Pritom je naglasio da to ne znači nužno da iza širenja netočnih informacija izravno stoje državne vlasti.
– Istragu treba nastaviti jer, nažalost, nemamo potpunu sliku onoga što se dogodilo – poručio je.
Dodao je da dosadašnje informacije ne upućuju na to da je Maroko potaknuo masovni ulazak migranata u Ceutu, španjolsku enklavu na sjeveru Afrike.