Sanchez optužio Rusiju i Izrael za dezinformacije oko migrantske krize. Iz Izraela mu poručili: "Besramno laže"

Rusija i Izrael odbacili su optužbe španjolskog premijera Pedra Sancheza da su povezani sa širenjem dezinformacija nakon masovnog ulaska migranata u Ceutu. Iz Moskve poručuju da s tim nemaju nikakve veze, dok je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar optužio Sancheza da „besramno laže“.

Sanchez je prethodno izjavio da su se netočne informacije o događajima u Ceuti širile putem društvenih mreža povezanih s Rusijom, Izraelom i međunarodnom krajnjom desnicom.

Moskva i Izrael odbacuju optužbe

Kremlj je odbacio bilo kakvu rusku umiješanost.

– Ne. Nemamo nikakve veze s tim – rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov za ruski RBC.

Još oštriji bio je izraelski šef diplomacije Gideon Saar.

– Zapanjujuće je da je optužio Izrael za širenje lažnih informacija o događajima u Ceuti – napisao je Saar na X-u, ustvrdivši da Sanchez pokušava skrenuti pozornost s, kako je naveo, neuspjeha svoje vlade.

Napetosti između Madrida i izraelske vlade traju već dulje. Odnosi su dodatno pogoršani nakon španjolskog priznanja Palestine i teških optužbi Madrida na račun izraelskog djelovanja u Gazi.

Sanchez: Nemamo potpunu sliku

Nakon što je 30. i 31. srpnja iz Maroka u Ceutu ušlo oko 72.000 migranata, izraelski veleposlanik pri UN-u Danny Danon objavio je da je Španjolska proglasila izvanredno stanje zbog migracijske krize. Takvo izvanredno stanje, međutim, nije bilo proglašeno.

Sanchez je u razgovoru za Cadenu SER rekao da širenje dezinformacija povezuje s političkim stavovima njegove vlade prema ratu u Gazi i ruskoj invaziji na Ukrajinu.

Pritom je naglasio da to ne znači nužno da iza širenja netočnih informacija izravno stoje državne vlasti.

– Istragu treba nastaviti jer, nažalost, nemamo potpunu sliku onoga što se dogodilo – poručio je.

Dodao je da dosadašnje informacije ne upućuju na to da je Maroko potaknuo masovni ulazak migranata u Ceutu, španjolsku enklavu na sjeveru Afrike.