San svakog nogometaša: Real Madrid prepoznao talent mladog Dalmatinca

"Urania" iz Baške Vode, klub koji je već u svojoj 104. godini, u posljednje vrijeme ponovno ostvaruje zapažene rezultate u Prvoj ŽNL. No, Baškovođani imaju i poznatu omladinsku školu koja je iznjedrila brojne prvoligaške igrače, reprezentativce i hajdukovce.

Danas je pod vodstvom respektabilnog dalmatinskog trenera Slobodana Carevića.

Urania je na svojoj Facebook stranici posebno i ponosno čestitala svom Ivanu Staničiću, članu mlađih uzrasta njihove omladinske škole, koji je na ovogodišnjem Ljetnom kampu Real Madrida među rijetkima izabran za odlazak u Madrid, gdje će u siječnju provesti pet dana trenirajući u kampu Real Madrida.

Čestitamo Ivanu, njegovu treneru Juri Graniću i baškovoškoj Uraniji.