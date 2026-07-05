Samovojska ostao u nevjerici u studiju HRT-a: "Ovo je nevjerojatno i šokantno"

Hrvatska se od Svjetskog prvenstva oprostila nakon dramatične utakmice protiv Portugala, susreta koji će još dugo ostati tema rasprava zbog emocija, propuštenih prilika, spornih situacija i nesvakidašnjih VAR odluka. U studiju HRT-a, u sklopu emisije Americana, koju su vodili Marko Šapit i Valentina Miletić, dvoboj su s odmakom od dva dana komentirali Samir Toplak, Mario Tokić i Anton Samovojska.

Toplak je istaknuo da je nakon takvog poraza još teško hladne glave analizirati sve što se dogodilo.

– Još je uvijek prošlo premalo vremena bi se preboljele sve emocije, i pozitivne i negativne. Ovo je nešto nedoživljeno, a ja sam mislio da je stresno biti na klupi... Teško je prihvatiti ovakav poraz. No, lakše ćemo ga preboljeti jer smo ispali na hrabar način i bili konkurentni – rekao je Toplak., pišu Sportske novosti.

Na njegove se riječi nadovezao Mario Tokić, koji je naglasio da Hrvatska, unatoč ispadanju, ima razloga za optimizam.

– Možemo biti ponosni i trebamo čestitati dečkima. Ovo je velika stvar za našu budućnost – poručio je Tokić.

Najviše se, očekivano, govorilo o spornim trenucima koji su obilježili utakmicu. Anton Samovojska posebno se osvrnuo na situacije koje su izazvale brojne reakcije nakon susreta.

– Došli smo u ekstremnu situaciju, ovo nisam mogao sanjati nikad u životu. Da ćemo morati interpretirati nešto nevidljivo... To je nevjerojatno, za mene apsolutno šokantno. Prebrojavati vlasi... Pravilnik FIFA-e govori da se dijelom glave smatra i pundža, ali za ovakav, Matanovićev slučaj, nema ništa. Sve mi je bilo nejasno. Bio sam lud zbog toga – rekao je Samovojska.

Potom je pokušao objasniti i drugi ključni detalj, odnosno pitanje je li portugalski igrač namjerno igrao loptom.

– Zatim je lopta pala na Veigu... Ako je on namjerno igrao loptom, onda ne bi bilo zaleđa. No, nije objašnjeno je li igrao namjerno ili slučajno – dodao je.

Samovojska se dotaknuo i kaznenog udarca koji je dodatno pojačao nezadovoljstvo hrvatske javnosti.

– Kazneni udarac? Gledali smo Ligu prvaka ove sezone, bilo je mnogo takvih situacija, ali nismo vidjeli dosuđeni kazneni udarac kao u našoj utakmici – zaključio je Samovojska.