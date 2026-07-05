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Samovojska ostao u nevjerici u studiju HRT-a: "Ovo je nevjerojatno i šokantno"

"To još nitko nije objasnio"
Anton Samovojska

Hrvatska se od Svjetskog prvenstva oprostila nakon dramatične utakmice protiv Portugala, susreta koji će još dugo ostati tema rasprava zbog emocija, propuštenih prilika, spornih situacija i nesvakidašnjih VAR odluka. U studiju HRT-a, u sklopu emisije Americana, koju su vodili Marko Šapit i Valentina Miletić, dvoboj su s odmakom od dva dana komentirali Samir Toplak, Mario Tokić i Anton Samovojska.

Toplak je istaknuo da je nakon takvog poraza još teško hladne glave analizirati sve što se dogodilo.

– Još je uvijek prošlo premalo vremena bi se preboljele sve emocije, i pozitivne i negativne. Ovo je nešto nedoživljeno, a ja sam mislio da je stresno biti na klupi... Teško je prihvatiti ovakav poraz. No, lakše ćemo ga preboljeti jer smo ispali na hrabar način i bili konkurentni – rekao je Toplak., pišu Sportske novosti.

Na njegove se riječi nadovezao Mario Tokić, koji je naglasio da Hrvatska, unatoč ispadanju, ima razloga za optimizam.

– Možemo biti ponosni i trebamo čestitati dečkima. Ovo je velika stvar za našu budućnost – poručio je Tokić.

Najviše se, očekivano, govorilo o spornim trenucima koji su obilježili utakmicu. Anton Samovojska posebno se osvrnuo na situacije koje su izazvale brojne reakcije nakon susreta.

– Došli smo u ekstremnu situaciju, ovo nisam mogao sanjati nikad u životu. Da ćemo morati interpretirati nešto nevidljivo... To je nevjerojatno, za mene apsolutno šokantno. Prebrojavati vlasi... Pravilnik FIFA-e govori da se dijelom glave smatra i pundža, ali za ovakav, Matanovićev slučaj, nema ništa. Sve mi je bilo nejasno. Bio sam lud zbog toga – rekao je Samovojska.

Potom je pokušao objasniti i drugi ključni detalj, odnosno pitanje je li portugalski igrač namjerno igrao loptom.

– Zatim je lopta pala na Veigu... Ako je on namjerno igrao loptom, onda ne bi bilo zaleđa. No, nije objašnjeno je li igrao namjerno ili slučajno – dodao je.

Samovojska se dotaknuo i kaznenog udarca koji je dodatno pojačao nezadovoljstvo hrvatske javnosti.

– Kazneni udarac? Gledali smo Ligu prvaka ove sezone, bilo je mnogo takvih situacija, ali nismo vidjeli dosuđeni kazneni udarac kao u našoj utakmici – zaključio je Samovojska.

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