SAMOBOR - SPLIT 77:82 Pobjeda Žutih u domaćoj ligi

Košarkaši Samobora i Splita danas su s početkom od 20:15 igrali utakmicu 7. kola SuperSport Premijer lige, a slavili su Žuti rezultatom 77:82 koji su bili bolji u drugoj i trećoj četvrtini (15:23, 17:18), dok je prva četvrtina ostala neriješena (24:24), a posljednja je otišla na stranu domaćina (21:17).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Turudić s double-double učinkom od 11 pogodaka, 10 skokova i 1 asistencijom, a potom Kučić s 20 poena, 3 skoka, 6 asistencija i 1 ukradenom loptom; Johnson s 13 poena, 6 skokova, 4 asistencije i 2 ukradene lopte; Bajo s 10 poena, 5 skokova i 3 asistencije; Kačinas 10 poena i 1 skokom; Runjić s 9 poena, 4 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; McLaughlin sa 6 poena, 4 skoka i 3 ukradene lopte; Vuko s 3 poena i 3 skoka; Rebec s 4 asistencije te Salamunić.

Split će iduću utakmicu odigrati 11. studenog protiv Opave u sklopu FIBA Europskog kupa u grupi B.