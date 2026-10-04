SAMOBOR - ALKAR 91-95: Pobjeda Alkara nakon produžetaka

Košarkaši Samobora i Alkara danas su od 18 sati igrali utakmicu 2. kola SuperSport Premijer lige, a slavili su Sinjani rezultatom 91:95 nakon produžetaka (17:21, 22:16, 16:26, 29:21, 7:11).

Najučinkovitiji igrač Alkara bio je Jukić s 23 poena, 3 skoka i 1 ukradenom loptom, a potom Burden s 22 poena, 3 skoka, 9 asistencija, 3 ukradene lopte i 3 bloka; Brzović sa 17 poena, 7 skokova, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Marčinković s 10 poena i 2 skoka; Granić s 9 poena i 8 skokova; Šiško s 8 poena, 5 skokova, 6 asistencija i 1 ukradenom loptom; Harding s 3 poena i 3 skoka; Jurela s 1 skokom i 4 asistencije; Domazet s 1 skokom i 1 ukradenom loptom te Garac, Buljan i Pavela.

Alkar će iduću utakmicu odigrati 10. listopada u Sinju protiv Škrljeva u sklopu 3. kola SuperSport Premijer lige.