Samo tri male promjene dnevno mogu smanjiti rizik od srčanog udara za 10%

Mnogi različiti čimbenici utječu na rizik od srčanog udara, moždanog udara i zatajenja srca, a mnogi od njih uključuju izbore načina života oko kojih većina ljudi može nešto učiniti - uključujući tri male poboljšanja u snu, prehrani i tjelesnoj aktivnosti.

Znanstvenici su u novoj studiji proučavali kako ova tri čimbenika, u kombinaciji, utječu na kardiovaskularno zdravlje, nakon što su ih prethodna istraživanja pojedinačno povezala s boljim zdravljem srca.

Na temelju analize 53.242 sudionika s prosječnom dobi od 63 godine, podaci su pokazali da je dodavanje 11 minuta sna više, dodatnih 4,5 minuta umjerene do intenzivne tjelesne aktivnosti i dodatne četvrtine šalice povrća svaki dan povezano sa smanjenjem rizika od velikih kardiovaskularnih događaja, uključujući srčani udar, moždani udar i zatajenje srca, za 10 posto tijekom osam godina piše Science Alert.

Male promjene za zdrav život

Podaci su ukazali na pozitivnu korelaciju između ova tri ponašanja i nižeg ukupnog rizika - više dokaza da zdraviji život može započeti s nekim relativno manjim promjenama.

"Pokazujemo da kombiniranje malih promjena u nekoliko područja našeg života može imati iznenađujuće velik pozitivan utjecaj na naše kardiovaskularno zdravlje", rekao je nutricionist Nicholas Koemel sa Sveučilišta u Sydneyu.

Dodao je da se radi o ohrabrujućim vijestim jer je uvođenje nekoliko malih promjena vjerojatno ostvarivije i održivije za većinu ljudi u usporedbi s pokušajem većih promjena u jednom ponašanju.

Tri čimbenika utječu i jedan na drugi

Kako se navodi u studiji, optimalna količina sna je od 8 do 9 sati noću. Umjerena do snažna tjelesna aktivnost uključuje, između ostalog, brzo hodanje, penjanje stepenicama ili nošenje namirnica iz trgovine. Kvaliteta prehrane, pak, rangirana je na temelju većeg unosa voća, povrća, ribe i cjelovitih žitarica te manjih količina prerađenog mesa i slatkih pića.

No, naše je zdravlje složeno i tri čimbenika (san, tjelovježba i prehrana) također utječu jedan na drugi. Bolja tjelovježba može značiti bolji san, na primjer. Dakle, nova analiza daje istraživačima koristan svjež uvid u to kako ova zdravija ponašanja zajedno utječu na rizik od bolesti.

Vodeći uzrok smrti u svijetu

Kardiovaskularne bolesti ostaju vodeći uzrok smrti u svijetu, a stručnjaci nastavljaju otkrivati ​​više o uzročnicima i faktorima rizika.

Hitno je potrebno bolje razumjeti kako se pokreću glavni kardiovaskularni događaji i kako bismo ih mogli predvidjeti s većom točnošću u budućnosti.

Sad smo u fazi u kojoj se mnogi znakovi upozorenja mogu rano uočiti, a ovi najnoviji nalazi doprinose našem znanju o tome kako smanjiti rizik za zdravlje srca na praktične načine. Objedinjavanje nekih od ovih faktora rizika otkriva da i manje, lakše ostvarive promjene mogu biti korisne.

Stručnjaci napominju da će čak i skromne promjene u našim dnevnim rutinama vjerojatno imati kardiovaskularne koristi, ali i stvoriti prilike za uvođenje duugoročnih promjena.