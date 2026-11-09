SAMO PRISTIŽU U SPLITSKI ZATVOR Pijani za volanom, bez vozačke i s debelim dosjeima! Policija u tri dana uhvatila čak 424 prekršaja

U protekla tri dana policijski službenici su nastavili intenzivnu kontrolu prometa posebno usmjereni na kažnjavane ponavljača prometnih prekršaja. Sankcionirana su ukupno 424 prometna prekršaja. Najviše je utvrđeno prekršaja prekoračenja dopuštene brzine (110) i vožnje pod utjecajem alkohola (90). Utvrđeno je i 40 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 24 nepropisne uporabe mobitela, 7 upravljanja neregistriranim ili tehnički neispravnim vozilom, 4 upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje i 2 upravljanja za vrijeme zabrane. Evidentirano je i 147 ostalih prekršaja.

Ukupno je 106 vozača isključeno iz prometa jer su vozili pod utjecajem alkohola ili su odbili testiranje na prisutnost alkohola i droga u organizmu.

Najveća zabilježena brzina bila je 136 km/h, a najviša koncentracija alkohola od 2,35 g/kg izmjerena je u Trogiru.

Policijski službenici odveli su na sud šest vozača u žurnom prekršajnom postupku, a sud je četvorici ponavljača prometnih prekršaja odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega su predani u zatvor

Sinj: Ponavljaču izmjereno 2,11 promila, predan u zatvor

Sud je odredio zadržavanje 35-godišnjem vozaču prema kojem su policijski službenici Policijske postaje Sinj postupali u nedjelju u 1,45 sati.

Policijski zaustavili su u mjestu Vedrine zaustavili osobno vozilo i utvrdili da 35-godišnjak upravlja istim u alkoholiziranom stanju. Izmjerena mu je koncentracija alkohola od 2,11, g/kg.

Uhićen je i nakon otriježnjenja odveden na sud. Obzirom da je ponavljač koji je do sada kažnjavan zbog vožnje pod utjecajem alkohola odveden je na sud.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor.

Trogir: Ponavljaču oduzet neregistrirani moped, predan u zatvor

Sud je odredio zadržavanje 48-godišnjem ponavljaču prometnih prekršaja prema kojem su policijski službenici postupali u subotu, 7. studenog 2026.godine u 7,30 sati na području Kaštela.

Policijski službenici nakon što su zaustavili moped na kojemu se nisu nalazila registarska oznaka i obavili provjere, utvrdili su da vozač upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje vozilima bilo koje kategorije, a moped nije registriran. Policijski službenici su privremeno oduzeli moped.

S obzirom na to da je vozač do sada pravomoćno kažnjavan, sudu je predloženo određivanje zadržavanje i izricanje kazne zatvora u trajanju od 60 dana.

Nakon odluke suda da mu se o trajanju pod 15 dana odredi zadržavanje, predan je u zatvor.

Ponavljač vozio pod utjecajem alkohola i bez položenog vozačkog ispita, udario u ogradu na A1, predan u zatvor

U zatvor je predan i 29-godišnjak koji je osobnim vozilom BMW na A1, 6. studenog 2026.godine, nakon što brzinu vozila nije prilagodio osobinama i stanju ceste, izgubio je nadzor na vozilom i istim je preko lijeve prometne trake izletio izvan sjevernog ruba kolnika i udario u dvostruku zaštitnu ogradu nakon čega je došlo do višestrukog rotirana vozila i ponovnog udara u zaštitnu ogradu nakon čega se zaustavio. Na mjestu događaja su došli policijski službenici alkotestiralisu vozača i utvrdili da je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola, izmjerena mu je koncentracija od 1,70 g/kg. Također, utvrđeno je da je vozilom upravljao prije stjecanja prava na upravljanje vozilom nakon što mu je rješenjem policije ukinuta vozačka dozvola zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, a nakon proteka dvije godine nije pristupio polaganju ispita.

Vozač je zadržan u policiji do otriježnjenja, nakon čega je odveden na sud s obzirom na to da se radi o ponavljaču prometnih prekršaja koji je do sada pravomoćno i nepravomoćno kažnjavan odlukama suda.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 120 dana.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor.

Omiš: Policijski službenici uhitili vozača, odbio alkotestiranje, predan u zatvor

Policijski službenici Policijske postaje Omiš na sud su odveli 43-godišnjaka za kojeg je oko 11 sati u petak, 6. studenog 2026.godine zaprimljena informacija da je počinio prekršaj iz zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

Nakon zaprimljene dojave policijski službenici su tragali za njim i uskoro je pronađen. Policijski službenici zaustavili su vozilo kojim je upravljao 43-godišnji muškarac. Utvrđeno je upravlja vozilom iako mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije i odbio je zahtjev policijskog službenika da se provede alkotestiranje.

Uhićen je i u žurnom postupku je odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i da mu se za počinjene prekršaje izrekne ukupna kazna zatvora u trajanju od 45 dana. Također je sudu predloženo donošenje adekvatnih zaštitnih mjera kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja prekršaja vezanih uz nasilje u obitelji.

Naime, okrivljenik je ponavljač prometnih prekršaja koji je do sada pravomoćno kažnjen pa se određivanjem zadržavanja može spriječiti ponavljanje ovakvog ili sličnog prekršaja.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor.