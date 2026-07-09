Samo jedna riječ bila je dovoljna: Dalić se oprostio od navijača koji su ga pratili godinama

Nakon devet godina na čelu hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić oprostio se od izborničke klupe.

Tijekom gotovo jednog desetljeća na toj je poziciji ostavio dubok trag i postao najuspješniji hrvatski izbornik u povijesti, a njegov odlazak izazvao je brojne emotivne reakcije navijača i nogometne javnosti.

U oproštajnoj poruci objavljenoj putem HNS-a Dalić se prisjetio zajedničkog puta, dok se na društvenim mrežama od reprezentacije oprostio kratkom, ali snažnom porukom.

Na Instagramu je objavio samo jednu riječ – 'Hvala'.

Iako je poruka bila kratka, fotografija koju je podijelio prenijela je puno emocija. Njome je još jednom iskazao zahvalnost navijačima na podršci koju je imao tijekom svih godina vođenja Vatrenih.