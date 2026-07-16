Samo je jedan Mišo: Najveća legenda dalmatinske glazbe danas slavi 85. rođendan

Jedan od najvećih i najvoljenijih hrvatskih pjevača svih vremena, Mate Mišo Kovač, danas slavi 85. rođendan.

Rođen je 16. srpnja 1941. godine u Šibeniku, a tijekom više od šest desetljeća glazbene karijere postao je puno više od pjevača – postao je simbol Dalmacije, emocije i zajedništva.

Njegov jedinstveni glas i pjesme obilježile su generacije. Hitovi poput "Dalmacija u mom oku", "Ako me ostaviš", "Ostala si uvijek ista", "Ti si pjesma moje duše" i brojni drugi postali su bezvremenski evergreeni koji se i danas pjevaju diljem Hrvatske i svijeta.

Mišo je tijekom karijere doživio brojne nezaboravne trenutke, a jedan od onih koji će se dugo pamtiti svakako je veliki koncert pred splitskom publikom na legendarnom Starom placu 2022. godine. Tada se nakon tri godine vratio na pozornicu, a više tisuća ljudi pjevalo je zajedno s njim njegove najveće hitove.

Posebno emotivni trenuci obilježili su večer kada su se uz Mišu na pozornici pojavili i brojni gosti, među kojima su bile i Slavonske Lole, koje su publiku oduševile izvedbom pjesme "Bili su bili vrhovi planina", uz nezaboravnu atmosferu i bakljadu na Starom placu.

Unatoč brojnim životnim izazovima, ostao je vjeran svojoj publici koja ga desetljećima voli i poštuje. Njegova posebna povezanost s obožavateljima učinila ga je jednom od rijetkih glazbenih ikona čije pjesme nadilaze generacije.

Na današnji dan stižu brojne čestitke legendi čiji glas i dalje izaziva emocije.

Sretan 85. rođendan, Mišo! Neka još dugo žive tvoje pjesme koje su obilježile naše živote.