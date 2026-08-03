Samo četiri dana do spektakla: Jelena Rozga pozvala publiku na koncert pod zvijezdama u Makarskoj

Odbrojavanje do jednog od najiščekivanijih glazbenih događaja ljeta na Makarskoj rivijeri ulazi u završnicu. Za samo četiri dana, 7. kolovoza, Jelena Rozga nastupit će u Ljetnom kinu Makarska, gdje će publici prirediti večer ispunjenu emocijama, najvećim hitovima i atmosferom za pamćenje.

Uoči koncerta splitska je glazbenica na društvenim mrežama zapjevala svoj veliki hit “Solo igračica” te još jednom pozvala publiku da joj se pridruži u Makarskoj.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Jelena Rozga (@rozgajelenaofficial)

“Vidimo se u Ljetnom kinu. Ljubim vas, volim vas. Jedva čekam!”, poručila je Jelena.

Pod otvorenim nebom Makarske Rozga će publici prirediti intimniji koncert na kojem će se nizati pjesme koje su obilježile generacije.

Publiku očekuje glazbeni presjek njezine bogate karijere uz bezvremenske hitove - od dana s grupom Magazin, preko pjesama “Bižuterija”, “Nirvana” i “Okus mentola”, pa sve do “Lavice”, koja je osvojila publiku diljem regije.

Od prvih glazbenih koraka s Magazinom do impresivne samostalne karijere, Rozga je ostala vjerna prepoznatljivom glazbenom izričaju i posebnoj povezanosti s publikom, koja njezine koncerte iz godine u godinu pretvara u nezaboravne glazbene doživljaje.

VIP sektor za koncert već je rasprodan, dok je za parter ostao ograničen broj ulaznica. Svi koji žele biti dio ove glazbene večeri svoje mjesto mogu osigurati putem sustava Entrio.