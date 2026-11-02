"Sam je sebi prikupljao ponude!" Ivošević otkrio što zamjera Šutinom suradniku: "Usluge su plaćane i šest puta više"

U splitskoj Banovini danas se održava druga tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Splita, posvećena poslovnim odnosima gradske uprave, gradskih tvrtki i ustanova s privatnim tvrtkama koje se povezuju sa suradnicima gradonačelnika Tomislava Šute. Sjednica, koju je inicirao nezavisni gradski vijećnik s liste Centra Bojan Ivošević, otvorena je njegovim izlaganjem u kojem je iznio niz ozbiljnih optužbi na račun gradonačelnika i njegovih najbližih suradnika.

Ivošević tvrdi da postoje indicije o pogodovanju pri dodjeli poslova putem jednostavnih javnih nabava i javnih poziva, a cijeli je slučaj usporedio s poznatom aferom Fimi medija. Sjednica se održava nakon ranije današnje tematske rasprave o poslovanju gradske tvrtke Čistoća. "Za razliku od prošle sjednice, ova sjednica sazvana je zbog stvarnih i aktualnih problema našeg grada, odnosno indicija o kriminalu gradonačelnika i njegovih najbližih suradnika po uzoru na aferu Fimi mediju", poručio je Ivošević na početku izlaganja.

Prozvao Šutina suradnika Antonija Nikolića

U središtu njegovih optužbi našao se Antonio Nikolić, kojeg je opisao kao gradonačelnikova "volonterskog" savjetnika, te tvrtka Vision facade d.o.o., za koju tvrdi da je s njim stvarno povezana.

Prema Ivoševićevim riječima, od dolaska Tomislava Šute na čelo Grada Splita u više su navrata angažirane tvrtke povezane s Nikolićem, ali i poslovni subjekti koji su sudjelovali u Šutinoj izbornoj kampanji. Ivošević tvrdi da je gradonačelnik u početku negirao Nikolićev angažman i njegovu povezanost s tvrtkom Vision facade, koja je formalno registrirana na Karla Vargu. Također je spomenuo obrt R.D.I., za koji navodi da je dobivao brojne poslove tehničke produkcije gradskih manifestacija i događanja sufinanciranih javnim novcem.

Posebno ozbiljne optužbe iznio je o načinu prikupljanja ponuda.

Prema njegovim tvrdnjama, Nikolić je osobno prikupljao ponude za jednostavne javne nabave te ih dostavljao Ružici Đonlić, pročelnici Kabineta gradonačelnika, koja ih je potom prosljeđivala gradskim ustanovama i drugim naručiteljima. Ivošević sumnja da su među ponuditeljima bili Nikolićevi poslovni partneri i rodbina, čime se, prema njegovoj interpretaciji, stvarao privid tržišnog natjecanja.

"Usluga koja je stajala 1.200 do 1.700 eura plaćala se i šest puta više"

Govoreći o konkretnim poslovima, Ivošević se posebno osvrnuo na Hrvatsko narodno kazalište Split.

Tvrdi da su određene usluge, koje su ranije plaćane između 1.200 i 1.700 eura, u poslovima povezanim s Nikolićem plaćane i do šest puta više. Pritom je ustvrdio da je postojala i povoljnija ponuda koja je uključivala više opreme i angažiranih ljudi. Osvrnuo se i na organizaciju svečane sjednice Gradskog vijeća, za koju tvrdi da se angažman pokušao prikriti kroz dokumentaciju HNK Split, uz izdavanje, storniranje i ponovno izdavanje računa s drukčijim opisom usluge.

Kao dodatne primjere naveo je suradnje s Turističkom zajednicom Splita, Prometom i Parkovima i nasadima. Postavio je pitanje kako su pojedine gradske ustanove dolazile do kontakata tvrtke Vision facade te prema kojim su kriterijima odabirale ponuditelje. Posebno je problematizirao nabavu usluga dizajna, fotografiranja i videosnimanja za proslavu Svetog Duje, tvrdeći da je među ponudama bila i ona tvrtke Annex d.o.o., koju povezuje s Nikolićevim rođakom. "Prema informacijama koje imam, navedene je prikupio Antonio Nikolić, prikupio je ponudu od samog sebe i rođaka, a onda proslijedio samog sebe za angažman preko Ružice Đonlić ili Tomislava Šute", ustvrdio je Ivošević.

Spomenuo i Hrvatski dom te navodne pritiske

U nastavku izlaganja osvrnuo se na Hrvatski dom Split i ranije medijske objave o angažiranju obrta R.D.I.

Ivošević je ustvrdio da je zaposlenik te ustanove prethodno pisanim putem potvrdio Nikolićevo posredovanje, nakon čega je uslijedio demanti. Izrazio je sumnju da je do promjene iskaza došlo zbog pritisaka, no za takvu tvrdnju tijekom izlaganja nije predočio neovisno potvrđene dokaze. "Kad je dobio medijski upit, reagirao je iskreno u zaštitu javnog interesa, bez razmišljanja o posljedicama", rekao je Ivošević, dodajući da vjeruje kako bi pisana komunikacija mogla biti važna za eventualno postupanje USKOK-a.

Optužbe proširio i na državnu razinu

Ivošević je ustvrdio da se sporni poslovni odnosi ne zaustavljaju na Gradu Splitu, nego da se protežu i na županijsku i državnu razinu. Prema njegovim navodima, tvrtka Vision facade ostvarila je angažmane povezane s Uredom predsjednika Vlade te Ministarstvom turizma i sporta, i to ubrzo nakon osnivanja, kada, kako tvrdi, nije imala poslovne reference.

"Nije Tomislav Šuta jedini HDZ-ovac koji je tu sudjelovao. Afera se prožima svim razinama, preko Županije do Vlade Republike Hrvatske", poručio je. Ovim tvrdnjama Ivošević je dodatno proširio opseg optužbi koje je iznio pred gradskim vijećnicima.

Predložio slanje dokumentacije USKOK-u

Na kraju izlaganja Ivošević je pozvao gradske vijećnike da podrže zaključak kojim bi se ograničilo daljnje angažiranje spornih poslovnih subjekata putem jednostavne javne nabave. "Stoga predlažem da nakon rasprave donesemo zaključak kojim bismo tražili od Grada Splita i svih njegovih tvrtki i ustanova da više navedene tvrtke ne angažiraju putem jednostavne javne nabave, kao i da se sva dokumentacija vezana za navedene pošalje USKOK-u na znanje", zaključio je Ivošević.