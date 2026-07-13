Sale se potukao s prometnim znakom. Prijeti mu zatvorska kazna

Prema optužnici, sve se dogodilo oko 21.20 sati u Ulici Matije Gupca 36 u Kirževcima: “U nakani da ih ošteti, u više navrata rukama je udario u prometne znakove postavljene na metalnom nosaču kojeg je savinuo, uslijed čega je na istom nastalo oštećenje u vidu utisnuća”.

Time je vlasnika, Grad Križevce, oštetio za 300 eura. Tužitelji za Saleta traže bezuvjetan zatvor jer je ranije već bio pravomoćno osuđivan. On se u policiji branio kako je kobnog dana još od 13 sati bio u kafiću Cool s prijateljicom Mihaelom te je pio alkohol, ne zna točno koliko.Zatvori i popravne ustanove.

“U 21.20 sati sam izašao iz kafića prošetati i desilo se to što se desilo. Prišao sam tom prometnom znaku, udario sam ga više puta. Primio sam ga za vrh i savinuo, pa otišao doma. Nitko nije bio prisutan, prijatelj je ranije otišao. Nemam pojma zašto sam to učinio“, branio se mladić.

Sve se dogodilo uz kolnik ispred Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju u Križevcima. Tamo je metalni stup na kojem su prometni znakovi: ploča za označavanje prepreke, znak obavijesti „Izbočina na cesti“ i znak obavijesti „Obilježeni pješački prijelaz“.

Policija je ustanovila kako je počinitelj bio pod utjecajem alkohola od gotovo tri promila! Tužitelji ga terete za kazneno djelo oštećenja tuđe stvari. “Tražim da sud osumnjičenika proglasi krivim te da ga osudi na kaznu zatvora u trajanju od 10 mjeseci”, navodi tužitelj u optužnici, piše Danica.

