Sajam građevinskog materijala i alata vraća se u Otok: Novo izdanje 10. travnja

Tvrtka Marino Trans d.o.o. najavila je drugo izdanje “Sajma građevinskog materijala i alata – Otok 2026.” koje će se održati u petak, 10. travnja 2026. godine, u krugu njihove poslovnice.

Nakon uspješnog prošlogodišnjeg premijernog izdanja, koje je okupilo velik broj kupaca, dobavljača i poslovnih partnera, organizatori su odlučili nastaviti ovu priču i pretvoriti je u tradicionalno okupljanje građevinskog sektora. Pozitivne reakcije sudionika te konkretni poslovni rezultati dodatno su potaknuli organizaciju ovogodišnjeg sajma, koji će, prema najavama, biti podignut na još višu razinu.

Ovog puta izlagačima će na raspolaganju biti čak 4000 četvornih metara novouređenog, asfaltiranog prostora, kako bi svi sudionici mogli na jednom mjestu predstaviti svoje proizvode i novitete. Službeni dio programa, uključujući prezentacije materijala i demonstracije njihove primjene, trajat će od 11 do 17 sati.

Nakon završetka službenog dijela, događaj prelazi u opuštenije druženje. Ispred trgovine bit će postavljen veliki šator dimenzija 10 x 25 metara, opremljen rasvjetom, pozornicom i razglasom, gdje će se od 17 sati za atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Lengeri.

Za posjetitelje će tijekom cijelog dana biti organizirana i ugostiteljska ponuda s domaćim specijalitetima i roštiljem, uz izbor bezalkoholnih i alkoholnih pića.

Na dan sajma poslovnica Marino Trans d.o.o. radit će od 6:30 do 17 sati, a kupce očekuju i posebne akcije te promotivne ponude.

Organizatori pozivaju sve partnere, kupce i zainteresirane da im se pridruže i budu dio još jednog sajamskog dana koji spaja poslovne prilike i ugodno druženje.