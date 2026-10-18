ŠAFARIĆ NAKON PORAZA: "Sreća da Livaja i Šego ne igraju zajedno"

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Varaždina utakmicu 10. kola SuperSport HNL-a, a slavili su Bijeli rezultatom 1:0 odnosno golom Acapandieja iz 86. minute.

Utakmicu je na press-konferenciji za medije prokomentirao trener Varaždina Nikola Šafarić odgovaravši na novinarska pitanja.

Komentar utakmice?

Ostaje žal da smo izgubili ovu utakmice i to iz prekida. Dobro smo stajali, zatvorili smo neke stavri koje smo htjeli, Hajduk nije mogao ništa. Kasnije nas je Hajduk kaznio nakon što je bila greška igrača s klupe. Veliki te klubovi kazne, mi smo iz jednog prekida kiksali. Žao nam je i šanse Tavaresa, bio je blizu, trka prema natrag nas je potrošila. Hajduku čestitam na pobjedi, a mi ćemo morati analizirati svoje greške.

Pokazali ste da Varaždin nije slučajno drugi. Koliko očekujete da ćete se zadržati u vrhu tablice?

Tek je deseto kolo, ne zamaram se tim, idemo tjedan po tjedan. Ako imaš dva poraza, padneš dolje dva-tri mjesta, a i obrnuto. Idemo dalje kolo po kolo.

Je li Vam Šego i Livaja mijenjaju puno taktiku jer obojica imaju drugačiji stil igre?

Srećom ne igraju zajedno, ali imamo dobre stopere. S Livajom je bolje ne ulaziti u duele, a Šego voli dubinu. Naši igrači moraju imati individualnu i dorbu kvalitetu jer inače neće biti dobro.