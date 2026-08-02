ŠAFARIĆ NAKON POBJEDE: "Uživam biti trener u ovoj svlačionici"

Hajduk je danas od 18:30 gostovao kod Varaždina u prvoj prvenstvenoj utakmici u aktualnoj sezoni, a slavili su domaćini rezultatom 2:1 odnosno pogocima Mladenovskog u 53. minuti i Mamića u 62. minuti, dok je za Hajduk zabio Pukštas u 56. minuti, a uz to Livaja nije realizirao kazneni udarac.

Utakmicu je na press-konferenciji nakon susreta prokomentirao trener Varaždina Nikola Šafarić: „Sretan sam što smo pobijedili, razmišljao sam o puno stvari, svega je tu bilo. Uspjeli smo pokazati kvalitetu i da sam išao birati na koji bih način pobijedio utakmicu, ne bih sigurno izabrao ovako nešto. Odradili smo sve vrhunski, čestitam dečkima i nadam se da ćemo u ovu utakmicu dobro krenuti.“

S glupostima se mogao i primiti gol?

Da, to je uvijek tako. Prvo smo poluvrijeme odigrali dobro, sve govori činjenica da su mijenjali četiri igrača, zabili smo dva pogotka, obranili smo se. Uživam biti trener u ovoj svlačionici, dečki daju sve od sebe, ostalo je manje bitno.

Kako ste se osjećali s obzirom na to da ste ispali iz Konferencijske lige, kao i Hajduk iz Europske?

Ima razloga zašto smo igrali u ovom terminu, odgovaralo je i njima po terminu, teško je igrati nakon ispadanja. Tu je bitan psihološki trenutak, a to su mi dečki potvrdili i na zagrijavanju.