SAD planira prvo javno pogubljenje u gotovo 100 godina: Egzekuciju streljačkim vodom žele prenositi uživo

Američki ministar obrane Pete Hegseth najavio je da bi pogubljenje bivšeg vojnog bojnika Nidala Hasana, osuđenog za ubojstvo 13 ljudi u vojnoj bazi Fort Hood 2009. godine, moglo biti dostupno javnosti putem internetskog prijenosa. Pogubljenje je predviđeno za 3. prosinca, no pravni stručnjaci upozoravaju da postupak još nije pravomoćno zaključen u svim fazama te da bi izvršenje kazne moglo biti odgođeno.

Sjedinjene Američke Države pripremaju se za događaj kakav nije zabilježen u modernoj američkoj povijesti. Pentagon je najavio izvršenje smrtne kazne nad Nidalom Hasanom, bivšim bojnikom američke vojske koji je prije 17 godina počinio masovno ubojstvo u vojnoj bazi u Teksasu. Posebnu pozornost izazvala je najava ministra obrane Petea Hegsetha da bi građani pogubljenje mogli pratiti uživo.

Dužnosnik američkog Ministarstva obrane potvrdio je BBC-ju da se razmatra internetski prijenos egzekucije, što bi predstavljalo presedan u načinu na koji američke vlasti provode smrtnu kaznu.

Hegseth je poručio kako želi da javnost vidi posljedice najtežih kaznenih djela. U razgovoru za konzervativnu televiziju Real America's Voice potvrdio je da je za Hasana predviđeno pogubljenje streljačkim vodom sastavljenim od pripadnika vojske.

U vojnoj bazi ubio 13 ljudi

Hasan, koji je radio kao vojni psihijatar, počinio je napad 5. studenoga 2009. godine u bazi Fort Hood u Teksasu.

Pucnjava se dogodila u medicinskoj ustanovi u kojoj su vojnici čekali zdravstvene preglede i cijepljenje prije odlaska na vojne zadatke. U napadu je ubijeno 13 ljudi, a riječ je o jednom od najtežih napada unutar američkih vojnih objekata izvan ratnih operacija.

Tijekom suđenja Hasan je priznao odgovornost za napad. Pred vojnim sudom 2013. godine tvrdio je da je svojim postupkom želio zaštititi muslimane i talibane u Afganistanu. Izrazio je i žaljenje zbog svojih pogrešaka.

Američke vlasti sada namjeravaju provesti smrtnu kaznu, a prema najavljenom planu pogubljenje bi se trebalo održati 3. prosinca upravo u bazi Fort Hood.

Trump odobrio pogubljenje

Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell izjavio je da je prijedlog za izvršenje kazne došao od ministra obrane, nakon čega ga je odobrio predsjednik Donald Trump.

Prema američkom vojnom zakonodavstvu, predsjednička suglasnost jedan je od nužnih uvjeta za izvršenje smrtne kazne.

Međutim, time pravni postupak ne mora biti završen. Osuđenici imaju mogućnost daljnjeg sudskog preispitivanja presude i kazne, a Hasanovi pravni postupci još nisu iscrpljeni.

Odvjetnik John Mills, koji zastupa osobe osuđene na smrt, smatra da bi dodatni sudski zahtjevi mogli odgoditi pogubljenje. Zbog toga sumnja da će kazna biti izvršena u najavljenom terminu.

Pravnici upozoravaju na opasan presedan

Najava internetskog prijenosa izazvala je oštre reakcije dijela američke pravne struke.

Eugene R. Fidell, gostujući predavač na Pravnom fakultetu Sveučilišta Yale, ocijenio je takvu odluku zabrinjavajućom, usporedivši javno prikazivanje pogubljenja s praksama iz srednjeg vijeka.

Upozorio je i da bi eventualni nastavak Hasanove pravne borbe mogao trajati godinama, možda i dulje od aktualnog predsjedničkog mandata Donalda Trumpa.

S druge strane, profesorica prava Deborah Denno sa Sveučilišta Fordham istaknula je kako bi internetski prijenos otvorio pitanje transparentnosti izvršavanja smrtnih kazni.

U pojedinim američkim saveznim državama pogubljenjima već mogu prisustvovati novinari, članovi obitelji ili drugi ovlašteni svjedoci. Ipak, prijenos egzekucije široj javnosti putem interneta dosad nije bio dio američke prakse.

Gdje bi se pogubljenje moglo prenositi?

Jedno od neriješenih pitanja jest platforma na kojoj bi prijenos bio dostupan.

Velike društvene mreže imaju pravila kojima ograničavaju ili zabranjuju prikazivanje eksplicitnog nasilja i trenutaka smrti.

Meta, koja upravlja Facebookom, Instagramom i Threadsom, zabranjuje prijenose pogubljenja uživo. Slična ograničenja postoje i na TikToku, dok YouTube također regulira nasilne i uznemirujuće sadržaje.

Platforma X ima drukčiji pristup moderiranju, ali i njezina pravila predviđaju mogućnost uklanjanja snimki smrti na zahtjev obitelji ili ovlaštenih predstavnika.

Zasad nije poznato kako Pentagon namjerava organizirati prijenos niti bi li bio dostupan preko službenih državnih kanala.

Prvo vojno pogubljenje nakon više od šest desetljeća

Ako najavljeni postupak bude proveden, bit će to prvo izvršenje smrtne kazne u američkom vojnom sustavu od 1961. godine.

Tada je vješanjem pogubljen pripadnik američke vojske osuđen za silovanje 11-godišnje djevojčice u Austriji.

Posljednji slučaj vojnog pogubljenja streljačkim vodom dogodio se još u siječnju 1945. godine. Tada je strijeljan američki vojnik Eddie Slovik, osuđen zbog dezerterstva tijekom Drugog svjetskog rata.

Smrtna kazna ponovno u središtu američke politike

Donald Trump već desetljećima javno podržava primjenu smrtne kazne, a nakon povratka u Bijelu kuću ukinuo je moratorij na savezna pogubljenja koji je bio uveden za vrijeme administracije Joea Bidena.

Tijekom završne godine njegova prvog predsjedničkog mandata izvršeno je 13 saveznih smrtnih kazni, nakon prethodnog razdoblja od 17 godina bez saveznih pogubljenja.

Prema podacima Amnesty Internationala, javna pogubljenja danas su rijetkost čak i među državama koje redovito provode smrtnu kaznu. Tijekom 2025. godine zabilježena su u Iranu i Afganistanu.

Hasanov slučaj tako otvara širu raspravu o granicama javnosti u provođenju kazni, ulozi države u prikazivanju nasilja i pravima osuđenika.

Iako je Pentagon najavio konkretan datum, konačna provedba pogubljenja i mogućeg prijenosa uživo ovisit će o daljnjim pravnim postupcima i odlukama nadležnih institucija.