Sabor čeka žestoka rasprava: Plenković pod pritiskom zbog opasnog otpada, SDP pokreće opoziv

Afera Gospić, povezana s opasnim i ilegalnim otpadom u tom gradu, koja Vladu trese od ljeta, danas se opet seli u sabornicu.

Inicijativa SDP-a o opozivu Vlade na dnevnom je redu, što znači da će javnost ponovno imati priliku čuti sve argumente zašto oporba drži da je vrijeme da aktualna vlast "padne". S obzirom na sam zahtjev za opoziv jasno je da će SDP kao pokretač inicijative u središte rasprave staviti samog premijera Andreja Plenkovića, za kojeg tvrde da je najodgovorniji što je država "zatrovana" otpadom jer njegovom odgovornošću smatraju što su njegove vlade godinama oblikovale propise, organizirale nadzor i birale ljude na čelu ključnih institucija.

Dan uoči opoziva u SDP-u su "brusili" taktiku, a postojala je i koordinacija s Možemo. Dogovoreno je da će prvi, još za vrijeme slobodnih govora na početku današnje sjednice, vladajuće napasti lider SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Kako se neslužbeno može čuti, osim što će Plenkovića etiketirati kao glavnog krivca za aferu, Hajdaš Dončić u svom će govoru naglasiti i slom sustava te slom svih institucija u državi pod Andrejem Plenkovićem.

Politički tajnik SDP-a Saša Đujić kazao je za Večernji list kako očekuju da danas premijer Plenković konačno odgovori kako je moguće da su godinama diljem Hrvatske odlagane goleme količine opasnog otpada a da sustav to nije zaustavio. Građanima treba premijer koji je spreman preuzeti odgovornost i osigurati im sigurnost. Umjesto toga imamo Plenkovića koji se otuđio od naroda i kojemu je jedina briga očuvanje vlastite fotelje. Za sebe uvijek pronalazi opravdanje: nikada ni za što nije kriv ni odgovoran, iako se sustav pod njegovom desetogodišnjom vladavinom potpuno raspao. Afera s otpadom samo je jedan primjer tog raspada – poručio je Đujić. Kazao je i kako nemaju iluzija o spremnosti HDZ-ovih partnera da napuste vlast. Ali i da njihova spremnost da čuvaju Plenkovića i vlastite fotelje ne može biti razlog zbog kojega bi prestali zastupati građane.

– Saborska većina Plenkoviću može sačuvati funkciju, ali ne može mu izbrisati političku odgovornost. Pozivam sve zastupnike da o opozivu glasaju u interesu hrvatskih građana, a taj je interes odlazak ove nesposobne Vlade na čelu s Andrejem Plenkovićem – kazao je Đujić. Nema sumnje da će glasanje o opozivu pokazati tko je doista oporba u državi, a tko sjedi na "dvije stolice".

Tko će podići ruku za opoziv

Zahtjev za opoziv Vlade potpisalo je čak 55 saborskih zastupnika, među kojima i svi oporbeni zastupnici osim jednog zastupnika IDS-a, zastupnika Suverenista i zastupnika stranke DOMiNO. Međutim, s obzirom na ranije izjave koje su davali čelnici iz spomenutih stranaka, može se očekivati da će svi ipak podići ruke za opoziv.

Ovotjedno plenarno zasjedanje inače otvara baš premijer Plenković podnošenjem godišnjeg izvješća Vlade, treće otkako je na čelu Vlade u trećem mandatu, odnosno deseto otkako je postao premijer 2016. godine. Tako da će se u istom danu, kada oporba bude "tukla" po premijeru i njegovoj Vladi zbog ogromnog problema s otpadom, čuti i kako točno premijer vidi stanje u državi tijekom proteklih godinu dana, ali i kako sam vidi probleme s kojima se Vlada suočava.