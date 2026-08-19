Sabatina stiže u Brela: Počelo zaprimanje vina i jakih alkoholnih pića za veliko ocjenjivanje

Sabatina će vas dovesti na mjesto gdje se Biokovo gotovo susreće s morem, a borova šuma, bijeli obluci, kristalno more i čuveni Kamen Brela stvaraju jedan od najprepoznatljivijih pejzaža hrvatskog Jadrana.

Kroz godine se oko Sabatine oblikovala zajednica vinara, stručnjaka, znanstvenika i partnera koji iz godine u godinu razmjenjuju iskustva, prenose znanja i podižu kvalitetu vinarstva.

Sabatinu ne određuje broj sudionika nego krug ljudi koji je stvaraju, grade prijateljstva i poslovne suradnje koje često nadilaze samu proizvodnju vina. Svojim sudjelovanjem ne uključujete se u samo još jedan događaj već postajete dio susreta koji već desetljećima okuplja ljude sve više povezane zajedničkom strašću prema vinogradarstvu i vinarstvu.

Dostava uzoraka proizvoda za ocjenjivanje i promidžbu

Od 17.8.2026. započelo je zaprimanje uzoraka vina i jakih alkoholnih pića za ocjenjivanje i promidžbu na Sabatini. Prijava uzoraka vrši se elektronski putem aplikacije na poveznici Prijava i propozicije za sudjelovanje

Rokovi za dostavu uzoraka

Buteljirana vina, otvorena vina i jaka alkoholna pića mogu se dostaviti u razdoblju od 17.8.2026. – 2.10.2026., a dostavom do 18.9.2026. ostvaruje se povoljnija cijena.

Mlada vina dostavljaju se u razdoblju od 21.9.2026. do 16.10.2026.

Lokacije za dostavu uzoraka

Split – uzorci se dostavljaju osobno ili poštom u Zadružni savez Dalmacije (Split, Tončićeva 4).

Zadar – uzorci se dostavljaju osobno u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića (Zadar, Dr. F. Tuđmana 24/h) na datume:

- subota 19.9.2026. od 9:00 do 14:00 h – buteljirana i otvorena vina te jaka alkoholna pića

- subota 17.10.2026. od 9:00 do 14:00 h – mlada vina

Prijava za osobno preuzimanje nagrade na svečanoj dodjeli

Rezultati ocjenjivanja proizvoda objavljuju se na Sabatini u Brelima tijekom svečanih dodjela u petak 6.11.2026. u 19 h (za otvorena i mlada vina) i subotu 7.11.2026. u 19 h (za buteljirana vina i jaka alkoholna pića). Dolazak na svečanu dodjelu radi osobnog preuzimanja nagrade potrebno je najaviti do 23.10.2026. na mail info@zsd.hr

Prijava za Sajam vinogradarstva i vinarstva te promociju tvrtke

Sajam vinogradarstva i vinarstva održava se tijekom trajanja programa Sabatine, a namijenjen je izlagačima koji žele predstaviti asortiman proizvoda i usluga vezanih za vinogradarstvo i vinarstvo (mehanizacija, strojevi, oprema, alati, repromaterijal, zaštitna sredstva i sl.). Za posjetitelje je sajam otvoren bez plaćanja ulaznice.

Predstavljanje i promocija tvrtke na sajmu i Sabatini ostvaruje se izborom jednog od statusa iz Ponude za sajam i promociju te popunjavanjem Prijave za sajam i promociju i njezinim slanjem na mail info@zsd.hr do 30.9.2026. Ponuda i prijava za sajam i promociju su na poveznici:

Ponuda i prijava za sajam i promociju

Iskoristite priliku za informiranje, razmjenu iskustava, povezivanje te poslovne kontakte i razgovore s poslovnim suradnicima i prijateljima, u ugodnom i pozitivnom okruženju uz kušanje vrhunskih vina.

Sve informacije i novosti o Sabatini pratite na www.zsd.hr ili zatražite u Zadružnom savezu Dalmacije na tel: 021 348 388 ili mail info@zsd.hr