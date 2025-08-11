Sabatina 2025.: Jubilarni 35. međunarodni susret vinogradara i vinara u Bolu

Jubilarni 35. Međunarodni susret vinogradara i vinara Sabatina 2025. održat će se od 6.-9. studenog 2025. u Bolu u Bluesun Hotelu Elaphusa.

Dostava uzoraka vina i jakih alkoholnih pića za ocjenjivanje i promidžbu

Svi zainteresirani vinari mogu dostaviti uzorke svojih vina i/ili jakih alkoholnih pića na ocjenjivanje.

Buteljirana vina, otvorena vina i jaka alkoholna pića dostavljaju se od 18.8.2025. do 3.10.2025. a dostavom uzorka u ranom roku do 19.9.2025. ostvaruje se povoljnija cijena. Mlada vina dostavljaju se u razdoblju od 22.9.2025. do 17.10.2025.

Propozicije i Prijavu za sudjelovanje preuzmite na poveznicama: Propozicije sudjelovanja i Prijava za ocjenjivanje proizvoda ili na web stranici www.zsd.hr .

Uzorci se dostavljaju osobno ili poštom u Zadružni savez Dalmacije, Split, Kamila Tončića 4.

Posebno je organizirano i preuzimanje uzoraka u Zadru u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića na adresi Dr. F. Tuđmana 24/h, gdje se uzorci mogu donijeti osobno i to na datume:

Subota 20.09.2025. od 9:00 do 14:00 h – dostava buteljiranih vina, otvorenih vina i jakih alkoholnih pića

Subota 18.10.2025. od 9:00 do 14:00 h – dostava mladih vina

Prijava za osobno preuzimanje nagrade na svečanoj dodjeli

Rezultati ocjenjivanja proizvoda objavljuju se na Sabatini u Bolu, tijekom svečanih dodjela u Bluesun Hotelu Elaphusa. Dodjela za otvorena i mlada vina je u petak 7.11.2025. u 20 h, a za buteljirana vina i jaka alkoholna pića u subotu 8.11.2025. u 20 h.

Dolazak na svečanu dodjelu radi osobnog preuzimanja diplome/medalje potrebno je obavezno najaviti do 30.10.2025. putem maila info@zsd.hr . Ukoliko se ne prijavite u protokol dodjele, a prisutni ste na svečanosti, rezultat ćete moći saznati i nagradu preuzeti odmah nakon završetka dodjele. U slučaju nemogućnosti dolaska na Sabatinu, bit će omogućeno naknadno preuzimanje nagrade u Zadružnom savezu Dalmacije ili u sjedištima suradnika.

Prijava za Sajam vinogradarstva i vinarstva te promociju tvrtke

Na sajmu vinogradarstva i vinarstva izlažu tvrtke, zadruge, obrti ili OPG-ovi koji predstavljaju svoje proizvode i usluge vezane uz vinogradarstvo i vinarstvo, a sajam je za posjetitelje otvoren bez plaćanja ulaznice sve dane manifestacije i to:

Četvrtak 6.11. od 16:00 do 21:00 / Petak 7.11. od 10:00 do 21:00 / Subota 8.11. od 17:00 do 21:00

Ukoliko na Sabatini želite vinogradarima i vinarima predstaviti vašu tvrtku, proizvode, usluge, inovacije ili projekte, popunjenu Prijavu za sajam i promociju pošaljite je na mail info@zsd.hr do 30.9.2025.

Prijava za sajam i promociju nalaze se na linku: Prijava za sajam i promociju

Pridružite se velikoj vinogradarsko-vinarskoj obitelji, iskoristite Sabatinu za informiranje, edukaciju, povezivanje, razmjenu iskustava te nove poslovne kontakte i razgovore. Program događanja zaista je bogat. Osim edukacije kroz znanstveno-stručne skupove, praktikume i okrugle stolove, možete posjetiti sajam vinogradarstva i vinarstva, radionice, vođene degustacije vina te vinogradarsko-vinarske i kulturno-povijesne destinacije. Posebno su svečane dodjele priznanja vinarima uz proglašenje šampiona među proizvođačima vina i jakih alkoholnih pića koji dostave uzorke svojih proizvoda na ocjenjivanje.

Sve novosti pratite na www.zsd.hr ili zatražite u Zadružnom savezu Dalmacije na tel: 021 348 388 ili mail: info@zsd.hr