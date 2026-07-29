SÁ PINTO UOČI HAJDUKA: "Vjerujemo u preokret, rezultat iz Splita nije bio realan"

Hajduk u četvrtak od 20 sati u Limassolu protiv Pafosa brani dva pogotka prednosti iz prve utakmice drugog pretkola Europske lige.

Trener ciparske momčadi Ricardo Sá Pinto uvjeren je kako će uzvrat biti znatno drukčiji od dvoboja na Poljudu.

"Pred nama je nova utakmica, a sada igramo na svom terenu. Smatram da rezultat 2:0 iz prvog susreta nije najbolje pokazao što se događalo na travnjaku. Stvarali smo prilike, ali ih nismo iskoristili. Želimo li proći dalje, moramo zabiti", poručio je Sá Pinto.

Pozvao navijače da napune stadion

Portugalski stručnjak vjeruje da njegova momčad može nadoknaditi zaostatak.

"Navijači trebaju vjerovati u preokret. Želimo da stadion bude pun i da nam publika pomogne u borbi za prolazak", kazao je.

João Correia ponovno trenira, ali Sá Pinto još nije mogao potvrditi hoće li biti spreman za utakmicu.

Upitan o mogućem odlasku Zaze, trener Pafosa nije želio govoriti o transferima.

"Volio bih da je prijelazni rok završen čim počne sezona. Igrači i ja sada razmišljamo isključivo o Hajduku", zaključio je Sá Pinto.