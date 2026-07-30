S toplinskim valom stiže nam još jedan problem, pogledajte o čemu je riječ

S toplinskim valom rastu i razine prizemnog ozona, onečišćujuće tvari koja može negativno utjecati na zdravlje ljudi. Vremenski uvjeti za njegovo stvaranje najpovoljniji su na Primorju, gdje se u idućim danima očekuju i najviše koncentracije.

Razina kvalitete zraka u Hrvatskoj određuje se prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), koje se temelje na znanstvenim spoznajama o utjecaju onečišćujućih tvari na ljudsko zdravlje. Kvaliteta zraka prikazuje se na ljestvici od 0 do 10, pri čemu vrijednost 0 označava dobru, 2 prihvatljivu, 4 umjerenu, 6 lošu, 8 vrlo lošu, a 10 izuzetno lošu kvalitetu zraka. Svaka razina označena je odgovarajućom bojom i povezana je sa zdravstvenim preporukama za građane.

Utjecaj onečišćenog zraka nije jednak za sve. Posebno su osjetljive skupine djeca, starije osobe te osobe s respiratornim i kardiovaskularnim bolestima, kojima se u razdobljima povišenih koncentracija onečišćujućih tvari preporučuje smanjenje boravka i fizičkih aktivnosti na otvorenom.

Prognozu kvalitete zraka izrađuje Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) pomoću modelarskog sustava ATMOSYS, razvijenog u sklopu europskog projekta AIRQ. Sustav obuhvaća cijelu Hrvatsku i svakodnevno donosi prognozu za tekući dan te još dva dana unaprijed.

Prate se četiri onečišćujuće tvari koje imaju najveći utjecaj na zdravlje stanovništva: lebdeće čestice PM2,5 i PM10, dušikov dioksid (NO₂) te prizemni ozon (O₃). Prognoza se temelji na modelskim izračunima, zbog čega su moguća određena odstupanja u odnosu na stvarno izmjerene vrijednosti, a sustav je trenutačno još uvijek u testnoj fazi.