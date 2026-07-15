Close Menu

S radom započeo web portal s kalendarom događaja "Split za djecu"

Split za djecu se prometnuo u platformu koja istinski osnažuje obitelji

Roditelji iz Splita i okolice od danas će se napokon o svim događajima i sadržajima za djecu moći informirati na jedinstvenom online mjestu - web portalu Split za djecu! Nakon 2,5 godine informiranja roditelja putem tjednog newslettera i društvenih mreža, lansiranje portala predstavlja velik iskorak u djelovanju platforme Split za djecu, koju je pokrenula Romana Ban.

split za djecu00020

GALERIJA

Kliknite za pregled

"Splitzadjecu.com neće biti samo web stranica istoimene platforme, već portal na kojem će se redovito objavljivati novosti o svemu vezanom za djecu u Splitu i okolici. Od najava događaja do predstavljanja kreativnih pojedinaca i organizacija koje stvaraju za djecu - sigurna sam da će naš sadržaj roditeljima biti koristan i zanimljiv", kazala je Ban.

Uz informiranje roditelja i skrbnika, platforma Split za djecu velik naglasak stavlja na organiziranje događaja za djecu, roditelje i stručnjake koji rade s djecom, tako da će na novopokrenutom web portalu u narednom periodu zainteresirani moći doznati i sve detalje o trećem izdanju Festivala Split za djecu, kao i o njihovoj trećoj konferenciji za roditelje.

Kombinirajući informiranje roditelja i organiziranje događaja, Split za djecu se prometnuo u platformu koja istinski osnažuje obitelji.

"U nadolazećem periodu ćemo još intenzivnije raditi na okupljanju, umrežavanju i promociji pojedinaca, organizacija i institucija koje su u svom radu okrenute djeci i obiteljima. Na taj ćemo način ojačati cijelu scenu i obogatiti ponudu dječjih sadržaja u Splitu, a sve na dobrobit djece i s vizijom da Split postane idealan grad za djecu i obitelji", zaključila je Romana Ban.

Web portal "Split za djecu" možete vidjeti na: https://splitzadjecu.com/.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0