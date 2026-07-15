S radom započeo web portal s kalendarom događaja "Split za djecu"

Roditelji iz Splita i okolice od danas će se napokon o svim događajima i sadržajima za djecu moći informirati na jedinstvenom online mjestu - web portalu Split za djecu! Nakon 2,5 godine informiranja roditelja putem tjednog newslettera i društvenih mreža, lansiranje portala predstavlja velik iskorak u djelovanju platforme Split za djecu, koju je pokrenula Romana Ban.

"Splitzadjecu.com neće biti samo web stranica istoimene platforme, već portal na kojem će se redovito objavljivati novosti o svemu vezanom za djecu u Splitu i okolici. Od najava događaja do predstavljanja kreativnih pojedinaca i organizacija koje stvaraju za djecu - sigurna sam da će naš sadržaj roditeljima biti koristan i zanimljiv", kazala je Ban.

Uz informiranje roditelja i skrbnika, platforma Split za djecu velik naglasak stavlja na organiziranje događaja za djecu, roditelje i stručnjake koji rade s djecom, tako da će na novopokrenutom web portalu u narednom periodu zainteresirani moći doznati i sve detalje o trećem izdanju Festivala Split za djecu, kao i o njihovoj trećoj konferenciji za roditelje.

Kombinirajući informiranje roditelja i organiziranje događaja, Split za djecu se prometnuo u platformu koja istinski osnažuje obitelji.

"U nadolazećem periodu ćemo još intenzivnije raditi na okupljanju, umrežavanju i promociji pojedinaca, organizacija i institucija koje su u svom radu okrenute djeci i obiteljima. Na taj ćemo način ojačati cijelu scenu i obogatiti ponudu dječjih sadržaja u Splitu, a sve na dobrobit djece i s vizijom da Split postane idealan grad za djecu i obitelji", zaključila je Romana Ban.

Web portal "Split za djecu" možete vidjeti na: https://splitzadjecu.com/.