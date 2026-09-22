S prijateljicom je sjela u Uber i nikad se nije vratila kući. Tvrtka sada mora platiti 35 milijuna eura

Emily Normandin-Parker i njezina prijateljica Luna Moore 12. kolovoza 2023. pokušavale su se nakon zabave u južnoj Kaliforniji vratiti kući. Umjesto sigurnog završetka večeri, vožnja je završila tragedijom.

Prema navodima objavljenima na stranici zaklade „Emily Normandin-Parker Foundation”, Mooreu je tijekom vožnje pozlilo te je povratila u automobilu. Reakcija vozača Vu Trana, prema navodima zaklade i američkih medija, bila je razlog za daljnji razvoj događaja koji je završio smrću 23-godišnje putnice.

Prema navodima zaklade, vozač se, umjesto da napusti autocestu i zaustavi se na sigurnom mjestu, zaustavio na iznimno opasnoj lokaciji. Potom je, kako se navodi, od dvije žene zatražio da izađu iz vozila te odmah plate naknadu za čišćenje automobila, i to uz samu prometnicu.

Nakon izlaska iz automobila, Normandin-Parker našla se u prometu. Na nju je naletjelo vozilo, pri čemu je zadobila smrtonosne ozljede, prenosi Fenix-magazin.

Za njezine roditelje, Carol Normandin i Kena Parkera, riječ je bila o gubitku kćeri u okolnostima koje su, kako tvrde, mogle biti spriječene.

U ožujku je održan arbitražni postupak između roditelja preminule djevojke i Ubera. Prema informacijama koje je objavila zaklada, utvrđeno je da se vozač nije primjereno pobrinuo za dvije alkoholizirane putnice, što je pridonijelo Emilyjinoj smrti.

Sudac Stone također je, prema navodima zaklade, utvrdio da je Uber Technologies Inc. odgovoran za postupke svojeg vozača.

Američki mediji ABC i People izvijestili su da Uber roditeljima Emily Normandin-Parker mora isplatiti 40 milijuna dolara, odnosno više od 35 milijuna eura.

Nakon odluke, Carol Normandin i Ken Parker javno su kritizirali postupanje Ubera. U izjavi koju je objavila zaklada poručili su da kompanija milijunima korisnika jamči da joj je sigurnost na prvom mjestu, dok je, prema njihovim riječima, u slučaju njihove kćeri pokušala osporiti odluku i zadržati okolnosti njezine smrti podalje od javnosti.

Roditelji su istaknuli i da žele učiniti nešto dobro u spomen na svoju kćer, a njihova je priča u međuvremenu povezana s radom zaklade osnovane u njezino ime.