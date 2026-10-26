S posljednje dvije plaće kupila konja, a za drugog radila na Adventu: Anđela (31) iz Zagreba se vratila u Imotski i stvorila pravi mali raj

Kiša je u subotu poslijepodne na Ranč Medvidović u Imotskoj krajini stigla gotovo u savršenom trenutku. Doslovno nakon što je posljednji sudionik završio jahanje, počele su padati prve kapi. Kao da je i vrijeme odlučilo pričekati da se završi još jedan dan ispunjen druženjem, učenjem, životinjama i domaćom hranom.

A ako je suditi prema raspoloženju okupljenih, bio je to dan za pamćenje. Turistički vodiči, predstavnici agencija i drugi sudionici edukacije „Priče s ranča” upoznali su mjesto koje na prvi pogled djeluje kao mali svijet za sebe. Konji slobodno borave na prostranim livadama, u blizini su krave, koze, ovce i druge životinje, a domaćini svakoga dočekuju s neposrednošću koja je danas sve rjeđa.

Posebna zvijezda dana ipak nije bio nijedan konj. Tu je titulu gotovo jednoglasno osvojio Ben, golemi pas čuvar ranča, toliko dobroćudan da se nije ni pomaknuo dok su ga posjetitelji redom mazili. Nije se osobito uznemirio ni kada je počela kiša. Ostao je ležati kao da se sve što se događa oko njega nimalo ne tiče njegova svijeta.

No iza ove idile stoji zanimljiva životna priča 31-godišnje Anđele Medvidović Baketić, žene koja je prije šest godina odlučila napustiti Zagreb i vratiti se u rodni kraj kako bi ostvarila san koji je nosila još od djetinjstva.

Imala je ponudu za posao u Zagrebu, ali odlučila je krenuti sasvim drugim putem

Anđela je podrijetlom iz Imotskog, ali je srednjoškolske i studentske godine provela u Zagrebu. Ondje se školovala za laboratorijsku struku, a nakon završetka obrazovanja odrađivala je pripravnički staž u zaraznoj bolnici.

Dobila je i ponudu za posao na bakteriologiji, području koje ju je posebno zanimalo. Za mnoge bi to bio logičan nastavak karijere, ali upravo je tada počela ozbiljno preispitivati svoje životne planove.

– Nakon 11 godina u Zagrebu počela sam razmišljati želim li ondje ostati, zasnovati obitelj i nastaviti živjeti. Ako bih ostala u svojoj struci, vjerojatno se nikada ne bih vratila u Imotski. Ovdje nisam imala mogućnost raditi upravo ono što me u laboratorijskoj struci zanimalo – prisjeća se Anđela.

Tada se ponovno probudila njezina stara ljubav prema konjima i prirodi. Još kao djevojčica zamišljala je vlastiti ranč, a u jednom je razdoblju maštala čak i o povezivanju kontinentalne Hrvatske i Dalmacije kroz višednevne konjičke izlete.

Ono što je godinama izgledalo kao dječja maštarija odjednom je postalo sasvim ozbiljan plan.

Posljednje plaće uložila je u konja, a zatim počela raditi i na adventskim kućicama

Posebno je zanimljiv način na koji je započela cijela priča. Anđela nije imala veliki početni kapital ni razvijen poslovni plan iza kojeg su stajali ozbiljni investitori.

Imala je, prije svega, odlučnost.

– Od posljednje dvije plaće kupila sam prvog konja. Dok sam još završavala pripravništvo, dodatno sam radila na adventskim kućicama u Zagrebu kako bih zaradila i za drugog konja. Trebalo je skupiti novac i za prijevoz, sijeno i sve osnovno što će nam trebati kada se preselimo – govori nam.

U Imotski se vratila početkom 2020. godine, neposredno prije pandemijskog zatvaranja.

Dok je svijet stajao, ona je počela raditi. Uređivala je zemljište, popravljala suhozide i stvarala prve uvjete za život svojih konja. Prvotno je ranč zamišljala na obiteljskom zemljištu, ali je zbog problema i protivljenja u okolini odlučila potražiti drugo mjesto.

Tako je stigla do prostora nekadašnjeg kompleksa vinarije Imota u Medvidovića dragi.

Od zapuštene vinarije do ranča: „Krenuli smo doslovno od nule”

Prostor koji danas privlači posjetitelje nekoć je imao sasvim drukčiju namjenu. Prema Anđelinim riječima, na tom su području nekada bili veliki vinogradi, a u sklopu kompleksa nalazili su se objekti povezani s otkupom i preradom grožđa.

Kada je stigla, zatekla je zapušteno zemljište i objekte kojima je trebalo ozbiljno uređenje.

– Ovdje je bilo toliko blata da se automobilom nije moglo normalno ući. Zgrada je bila šuplja, prokišnjavala je, nisam imala ni boksove ni odgovarajuće pregrade za konje. Sve smo morali postupno uređivati. Krenuli smo doslovno od nule – opisuje nam prve godine.

Čišćenje i uređenje trajalo je godinama, a dio radova nastavljen je sve do nedavno.

U međuvremenu je otvorila obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Prvotna joj je želja bila uzgajati prvenstveno autohtone pasmine domaćih životinja, no ubrzo se suočila s njihovom visokom nabavnom cijenom i problemom ekonomske isplativosti.

Ipak, na ranču se može vidjeti i autohtona hrvatska pasmina goveda, buša.

Danas ondje, prema Anđelinoj procjeni, živi oko 11 konja, 12 krava, desetak koza i ovaca, pedesetak kokoši te patke, guske, zečevi, mačke i psi. Broj životinja mijenja se, a sve zajedno čini pravi mali životinjski svijet.

Od jahanja i dječjih radionica do domaćih uštipaka, peke i vožnje kočijom

Ponuda Ranča Medvidović danas je znatno šira od klasične škole jahanja. Organiziraju se obiteljski i dječji izleti, jednodnevni i višednevni boravci u prirodi, radionice, terapijsko jahanje, vožnje kočijom, druženja i različita slavlja.

Važan dio cijele priče čini i domaća hrana.

Na ranču se pripremaju tradicionalna jela Imotske krajine, među kojima su domaći uštipci, kajmak, sirevi, kruh, jela ispod peke i domaće pite. U ponudi i planovima razvoja gospodarstva važno mjesto imaju i vlastiti proizvodi, poput jaja, mlijeka i drugih namirnica.

Anđela objašnjava kako želi osmisliti zaokružen doživljaj u kojem će posjetitelji, uz jahanje i upoznavanje životinja, moći uživati u domaćem doručku ili ručku.

– Želimo napraviti programe u kojima ljudi neće doći samo jahati, nego će provesti nekoliko sati kod nas, upoznati životinje, nešto naučiti i pojesti domaću hranu. Imamo različite goste, od obitelji s malom djecom do odraslih koji žele provesti dan u prirodi – kaže.

Posebno joj je važno da ranč ne izgubi svoj karakter.

– Posljednje dvije godine zadovoljna sam posjećenošću. Moglo bi to biti i puno više, ali ne želimo sada previše povećavati broj gostiju jer bismo mogli izgubiti onu toplinu i smisao svega što radimo. Osim toga, teško je pronaći radnike – priznaje.

Dugoročno želi razviti gospodarstvo koje će biti što samoodrživije, a razmišlja i o dodatnim sadržajima za starije posjetitelje.

Velike ideje postoje, ali Anđela upozorava na problem koji koči razvoj

Unatoč uspjehu koji je postupno izgradila, Anđela ne skriva nezadovoljstvo administrativnim preprekama.

Posebno ističe pitanje dugoročnog statusa zemljišta i koncesije, što, prema njezinim riječima, otežava planiranje većih ulaganja.

Želja joj je izgraditi veliku natkrivenu višenamjensku jahaonicu koja bi omogućila rad tijekom cijele godine. Takav prostor mogao bi služiti za terapijsko jahanje, edukacije, organizaciju događanja i druge aktivnosti.

– Imala sam prilike za ozbiljne potpore, ali bez riješenih papira i koncesije nisam ih mogla iskoristiti. Već dugo razgovaram s Gradom o tome i nadam se da ćemo to uspjeti riješiti. Ideja imam puno, ali malo je ruku, a financije su stalni izazov – govori Anđela.

Spominje i propuštene mogućnosti financiranja projekata čija bi vrijednost mogla dosegnuti stotine tisuća eura. Riječ je o njezinu iskustvu i procjeni, a ne o potvrđenim odlukama o dodjeli sredstava.

Na pitanje koliko društvo i institucije prepoznaju ljude koji se odluče baviti ovakvim oblikom poduzetništva, odgovara bez okolišanja.

– Nemate podršku nikoga dok se ne izborite do neke razine. U početku je bilo puno nerazumijevanja. Danas je situacija drukčija, ali mislim da se mladima koji pokreću ovakve stvari treba puno više pomoći – poručuje.

„Turisti mi dođu na jahanje, a onda otkrijem da nikada nisu čuli za Modro i Crveno jezero”

Jedna od najzanimljivijih stvari koje smo čuli tijekom razgovora odnosi se na turističku promociju Imotske krajine.

Naime, Anđela tvrdi da joj velik broj gostiju dolazi iz obalnih turističkih središta, uključujući Makarsku, Bašku Vodu, Split i Dubrovnik. Mnogi su strani turisti, kaže, za njezin ranč doznali pretražujući aktivnosti sa životinjama.

No pritom se susrela s nečim što ju je iznenadilo.

– Dođu mi strani turisti na jahanje, a onda im tijekom ture pričam o Imotskom. Kada im pokažem gdje su Modro i Crveno jezero, shvatim da mnogi od njih uopće ne znaju da ta jezera postoje. To me baš iznenadilo. Mislila sam da je Imotski po tome puno poznatiji – govori nam.

Kaže da ih često upućuje prema jezerima i drugim znamenitostima, a zauzvrat domaćim i stranim gostima preporučuje lokalne restorane i druge sadržaje.

Smatra da turizam Imotske krajine ne može počivati samo na kućama za odmor, bazenima i smještajnim kapacitetima.

Potrebni su i ljudi koji stvaraju sadržaje zbog kojih će gosti poželjeti izići iz svojih smještajnih objekata, upoznati kraj i doživjeti nešto posebno.

Zanimljivo je da Anđela u drugim sličnim rančevima ne vidi samo konkurenciju, nego i priliku da se zajedničkim razvojem stvori prepoznatljivija ponuda cijelog područja.

Turistički vodiči postali jahači, a dobroćudni Ben osvojio sve

Upravo je na takvom pristupu temeljena i subotnja edukacija „Priče s ranča”, održana 24. listopada u sklopu županijskog projekta „Skrivena Dalmacija”.

Treći terenski susret organizirao je Upravni odjel za turizam, pomorstvo i promet Splitsko-dalmatinske županije, a program je stručno vodila Vida Ungar, certificirana trenerica europskog udruženja Interpret Europe i voditeljica obrta Bora Fora.

Cilj nije bio samo naučiti sudionike osnovama odnosa s konjima, nego i pokazati kako priroda, životinje, lokalna tradicija i osobna životna priča mogu postati kvalitetan turistički doživljaj.

Okupljeni su upoznali ranč i njegove stanovnike, sudjelovali u praktičnim aktivnostima te razmjenjivali iskustva o mogućnostima razvoja turizma u dalmatinskom zaleđu. Domaćini su na kraju programa omogućili jahanje svim sudionicima, što je izazvalo posebno oduševljenje.

– Meni ovakvi susreti puno znače. Kada turistički vodič ili netko tko radi u agenciji osobno doživi ono što nudimo, puno će lakše to preporučiti drugima nego da je samo vidio reklamu. Drago mi je da su došli i nadam se da će biti još ovakvih susreta, ne samo kod nas nego i na drugim mjestima – ističe Anđela.

A na samom kraju dana, dok su se zadovoljni sudionici opraštali od domaćina, napokon je počela padati kiša.

Konji su se povukli svojim poslovima, gosti krenuli kućama, a Ben je i dalje mirno ležao, potpuno nezainteresiran za promjenu vremena.

Možda upravo taj prizor najbolje opisuje posebnost Ranča Medvidović. Ondje se život još uvijek odvija vlastitim ritmom, daleko od gradske vreve i turističke užurbanosti.

A iza svega stoji mlada žena koja je prije šest godina odlučila zamijeniti sigurniju karijeru neizvjesnim životom na selu, potrošiti posljednje plaće na konje i pokušati ostvariti ono o čemu je sanjala kao djevojčica.

Danas njezin san ima ime, na desetke životinja i sve više gostiju. Zove se Ranč Medvidović.