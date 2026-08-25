S podvodnom puškom bio na plaži. Zlodre: "Niti sam lovio niti sam ikoga ugrozio. Nisam prekršio nijedan zakon"

Portal Morski.hr objavio je fotografije koje im je poslao čitatelj, a na kojima se, kako se naknadno utvrdilo, nalazi Aris Zlodre, gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita iz stranke DOMiNO.

Prema tvrdnjama čitatelja koji je fotografije dostavio portalu, Zlodre je navodno s podvodnom puškom lovio u blizini kupača na Zlarinu.

Kontaktirali smo Arisa Zlodru, koji nam je potvrdio da se upravo on nalazi na fotografijama, ali kategorički odbacuje tvrdnje da je lovio među kupačima, nekoga ugrožavao ili prekršio zakon. Zlodre nam je na uvid dostavio i dokumentaciju o dozvolama koje posjeduje za podvodni ribolov te tvrdi da fotografije ne prikazuju nikakav lov.

"Puška je bila nenapeta, nigdje se ne vidi da lovim"

Zlodre ističe da podvodnu pušku koristi isključivo na mjestima na kojima je to dopušteno te tvrdi da je na fotografijama puška bila nenapeta. Dodaje i kako je toga dana na Zlarinu boravio s prijateljima i kumovima te da su jedine osobe koje su se nalazile u njegovoj neposrednoj blizini bili upravo članovi njihova društva i njihova djeca.

"Pušku koristim samo kada je to dopušteno, izvan javnih plaža. Po zakonu mogu ući s nenategnutom puškom i uvijek to tako napravim. Niti sam lovio među kupačima niti sam ikada ikoga ugrozio, posebno ne djecu. Na fotografijama su naša djeca. Mogu ja postaviti pitanje zašto je netko fotografirao djecu? Zašto djecu? Niti jedan zakon nisam prekršio. Na ovoj lokaciji lovim godinama, nikada nisam imao nijedan problem", kazao nam je Zlodre.

"Jako dobro znam što smijem i moram raditi s podvodnom puškom"

Naglašava kako se ni na jednoj fotografiji, prema njegovim riječima, ne vidi da podvodnu pušku koristi za lov te ponavlja da ni u jednom trenutku nije nikoga ugrozio. Tvrdi da se i sada, kao i svih prethodnih godina, pridržavao svih propisa i zakona te da na objavljenim fotografijama ne vidi ništa sporno jer, kako kaže, one ne dokazuju da je prekršio bilo koji zakon. Dodaje kako jako dobro zna što smije i mora raditi s podvodnom puškom u svakom trenutku te da njezinoj upotrebi pristupa vrlo ozbiljno i strogo se pridržava pravila.