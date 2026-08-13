S ograde parka za pse na Plokitama ukradena vrata, postavljena prije manje od tri mjeseca

Neobična krađa zabilježena je na Plokitama, gdje su s ograde parka za pse ukradena vrata.

Kako doznajemo, vrata su bila dio novouređenog parka za pse koji je napravljen prije nešto manje od tri mjeseca. Umjesto da građanima i njihovim četveronožnim ljubimcima služe za sigurniji boravak u parku, vrata su sada jednostavno nestala.

Krađa je posebno začudila građane s obzirom na to da je riječ o relativno novoj infrastrukturi koja je postavljena prije svega nekoliko mjeseci.

Fotografije s mjesta događaja pokazuju ograđeni prostor bez vrata, čime je park za pse ostao bez jednog od ključnih elemenata.

Za sada nije poznato tko je vrata uklonio niti kada se krađa točno dogodila. Građani se pitaju kome bi ovakav potez mogao koristiti, dok ostaje i pitanje hoće li vrata biti ponovno postavljena i kako će se spriječiti slične krađe u budućnosti.