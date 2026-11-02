S malim zakašnjenjem počela tematska sjednica o Čistoći Split: Na početku minuta šutnje za Mišu Kovača

U splitskoj Banovini jutros je, s malim zakašnjenjem, započela tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Splita posvećena gradskom komunalnom poduzeću Čistoća Split. Sjednica je započela minutom šutnje u spomen na legendarnog splitskog pjevača Matu Mišu Kovača, koji je preminuo u 86. godini života.

Gradski vijećnici tako su na samom početku odali počast jednom od najpoznatijih dalmatinskih glazbenika, čije su pjesme obilježile brojne generacije.

Nakon minute šutnje započela je tematska rasprava o Čistoći Split, jednom od najvažnijih gradskih komunalnih poduzeća. Očekuje se da će se tijekom sjednice otvoriti pitanja poslovanja poduzeća, organizacije rada i pružanja komunalnih usluga građanima Splita.

Podsjetimo, za danas su u Banovini sazvane dvije tematske sjednice Gradskog vijeća. Uz raspravu o Čistoći, na dnevnom redu je i tema povezana s gradonačelnikom Tomislavom Šutom, njegovim suradnikom Antonijem Nikolićem i odnosima o kojima se posljednjih dana govori u javnosti, uključujući poslovanje tvrtke Fimi Media.

Očekuje se zanimljiv politički dan u splitskoj Banovini.